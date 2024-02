"Nunca hubo intención de hacerle daño": Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla, mantiene su versión

Yolanda Saldívar, condenada a cadena perpetua por el asesinato de Selena Quintanilla en 1995, mantiene en un nuevo documental que la muerte de reina del tex-mex fue un accidente y que nunca tuvo intención de causarle daño alguno.



Casi tres décadas después de que Saldívar, presidenta de su club de fans y administradora de sus tiendas de ropa, asesinara de un disparo a Selena, habla en una serie documental de dos partes titulada Selena & Yolanda: The Secrets Between Them de Oxygen True Crime.



Cuando la cantante descubrió que al parecer le estaba robando dinero, trató de romper cualquier vínculo con ella, pero Saldívar le disparó en un hotel. Actualmente cumple una condena de cadena perpetua en la cárcel por asesinato en primer grado.

¿Qué dice Yolanda Saldívar sobre la muerte de Selena Quintanilla?

Yolanda Saldívar, quien acabó con la vida de Selena cuando tenía 23 años, afirma: "En ningún momento quise lastimar a nadie (...) No supe cuando se disparó mi arma (...) Todo lo que puedo decir es que nunca, nunca, hubo ninguna intención de hacerle ningún daño".



Sobre su decisión de participar en el proyecto de Oxygen, Saldívar señala que su familia quedó "devastada". Sus hermanos y padres, tras reunir todas sus pertenencias, archivos y bienes, prometieron "decir la verdad", según recoge Entertainment Tonight.

Selena Quintanilla, la reina del tex-mex, fue asesinada en 1995 por Yolanda Saldívar.Fuente: Instagram: @selenaqofficial

¿Quién fue Selena Quintanilla?

Selena Quintanilla, nacida en Lake Jackson (Texas) en 1971 y asesinada Corpus Christi, Texas, se convirtió en una estrella icónica gracias a su carisma y su voz. Entre sus mayores éxitos se cuentan Como la flor, Bidi bidi bom bom y Amor prohibido.



En su truncada carrera artística, galardonada con un Premio Grammy al mejor álbum mexicano estadounidense, Selena tuvo una gran influencia en la música del suroeste de Estados Unidos. Desde su muerte, ha sido venerada por millones en el mundo.

