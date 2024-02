Nueva serie cuenta estremecedor testimonio de Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla

Yolanda Saldívar, la mujer detrás del crimen que terminó con la vida de Selena Quintanilla, rompe décadas de silencio para ofrecer su versión de los hechos, desatando una oleada de intriga y conmoción en la audiencia.

Tras 30 años de silencio, Yolanda Saldívar, conocida como la asesina de Selena Quintanilla, finalmente rompe su reserva en un nuevo y escalofriante docuserie titulado Selena & Yolanda: The Secrets Between Them.

En un adelanto compartido por Oxygen, Saldívar intenta contar su versión de los hechos mientras se prepara para la elegibilidad de libertad condicional en marzo de 2025, después de ser hallada culpable de asesinato en primer grado por el fatal disparo a la artista de 23 años en un hotel de Corpus Christi, Texas, en 1995, tras confrontarla por presuntas malversaciones de fondos.

A sus 63 años, Saldívar afirma que "es hora de contar la verdadera historia", revelando nueva información sobre su relación con la cantante tejana y los aparentes "secretos" que Selena guardaba del mundo.

La serie, dividida en dos partes, mostrará cómo Saldívar se ganó un lugar en el círculo íntimo de la estrella y se convirtió en su confidente, incluso teniendo acceso a su hogar y cuentas bancarias comerciales.

Los episodios revelarán cómo la tensión entre Selena y Saldívar escaló cuando el padre de la cantante descubrió malversaciones de U$D 30,000 en las cuentas de Selena. La serie culminará con el trágico desenlace en un Days Inn del área de Corpus Christi, donde Selena fue mortalmente herida.

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them se emitirá el 17 de febrero, ofreciendo una visión sin precedentes sobre uno de los crímenes más impactantes en la historia de la música latina.