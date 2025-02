Sergio George sin Yahaira Plasencia, pero bien acompañado en el Premio Lo Nuestro 2025

El productor asistió al evento sin Yahaira Plasencia, con quien solía desfilar en premiaciones internacionales. En su lugar, llegó con una reconocida locutora y creadora de contenido.

Sergio George y Yahaira Plasencia han sido una dupla habitual en premiaciones internacionales. Juntos han desfilado por alfombras como las de los Latin Grammy, los Premios Juventud, el Billboard Mujeres Latinas en la Música y los Latin American Music Awards. Por eso, muchos esperaban verlos nuevamente en el Premio Lo Nuestro 2025. Sin embargo, esta vez, el productor sorprendió al anunciar que Yahaira no lo acompañaría.

Desde antes del evento, George ya había confirmado la ausencia de la cantante. “Iba a ir con una persona, pero me canceló”, comentó en una entrevista con Gisela Valcárcel. “No sé por qué me cancelaron, un cuento chino ahí, pero me cancelaron”, agregó. Por su parte, Yahaira aseguró en América Hoy: “Esta vez no he hablado nada de los premios con Sergio”, por lo que quedaba pendiente saber quién lo acompañaría en el evento.

Las dudas quedaron despejadas el jueves cuando el productor llegó acompañado de Marissa ‘Lala’ González, locutora de radio y creadora de contenido con presencia en redes sociales. Lala ha entrevistado a celebridades como Nicky Jam, Selena Gomez y Nick Jonas, y es conocida por el canal de YouTube Lulu & Lala, que comparte con su hermana gemela.

¿Cómo reaccionó Yahaira Plasencia?

Para la ocasión, Sergio George optó por un estilo relajado pero elegante, luciendo una chaqueta bomber negra, una camiseta blanca y pantalón holgado a juego, acompañado de zapatillas blancas.

Por su parte, 'Lala' deslumbró con un vestido negro de encaje con detalles brillantes. La prenda, de mangas largas y escote en V pronunciado, equilibraba sofisticación y sensualidad. Tras la ceremonia, compartió una historia en Instagram junto a George con el mensaje: “Gracias por la invitación, Sergio. La vas a romper en el escenario”.

Aunque aseguró no haber conversado con el productor sobre el evento, Yahaira confesó: “Me hubiera encantado estar. Conozco a la gente de la producción y siempre han sido súper lindos conmigo”. Además, recordó su encuentro con 'Lala' en los Latin Grammy: “Es linda, me cae súper bien. Lo que sé es que a Sergio también. Quién sabe si entre coqueteos pueda pasar algo”, bromeó.

Sergio George y La India en el escenario

Más allá de su paso por la alfombra, Sergio George brilló en el escenario con una presentación en vivo junto a La India, quien recibió el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria. La cantante emocionó al público interpretando sus icónicos temas Ese Hombre, Dicen Que Soy y Mi Mayor Venganza.

Al finalizar su show, la cantante agradeció a sus seguidores, a George y a sus padrinos musicales, los recordados Celia Cruz y Pedro Knight. Además, dedicó un mensaje a la comunidad latina: “Nosotros somos importantes en esta tierra. Jamás nos van a correr de las Américas. ¡Jamás!”.

