Sergio George descarta ir con Yahaira Plasencia a Premio Lo Nuestro 2025: "Estaré con otra persona"

Sergio George descartó ir acompañado de Yahaira Plasencia en los Premios Lo Nuestro 2025 este jueves 20 de febrero en el Kaseya Center en Miami. Por medio de una entrevista dada a Gisela Varcárcel, el reconocido productor musical aseguró que en esta ocasión irá "con otra persona" a la alfombra roja del evento.

“Iba a ir con una persona, pero la persona me canceló. No sé porque me cancelaron. Un cuento fino ahí, pero me cancelaron. Voy a pasar por la alfombra roja. Es una sorpresa. Iré con una persona. No voy a decir quién. No es Yahaira (Plasencia). Esta vez no quiero que digan que estoy en un Airbnb. No quiero más que digan eso”, declaró.

Meses atrás, Sergio George estuvo envuelto en una polémica generada por la compañía de Yahaira Plasencia en los Latin Grammy 2024. Varios programas de espectáculos deslizaron que ambos mantenían una relación y que, además, compartieron un Airbnb.

A pesar de los comentarios, tanto Sergio George como Yahaira Plasencia rechazaron tener un romance. Del mismo modo, aclararon que su llegada juntos a los Latín Grammy en noviembre fue un pedido que le hizo la cantante peruana al productor.

“Con Yahaira siempre estamos en comunicación, donde podemos trabajar con ella, donde puedo incluirla a ella. Hay salseros que son fabulosos que me encantaría trabajar con ellos en Perú”, mencionó George al contar que, por el momento, solo trabajará con el grupo Corazón Serrano.

Yahaira Plasencia se sinceró sobre su amistad con Sergio George. La salsera usó su cuenta oficial de Instagram para confirmar que le pidió al productor musical acompañarlo a los Latin Grammy 2024.

"Estoy leyendo muchas preguntas acerca de mi viaje, de lo que habló Sergio y de lo que dije yo. Aquí ninguno ha mentido. Se ha dicho la verdad. Yo fui a Miami por los Latin Grammy. Yo quería ir a estos premios y se le comenté a Sergio, quien es un gran amigo y a quien respeto muchísimo”, manifesó la cantante y bailarina.

Asimismo, Plasencia, de 30 años, mencionó que esta no es la primera vez que se generan comentarios “fuera de lugar” luego de asistir con Sergio George a algún evento musical internacional.

"Yo y él (Sergio George) ya hemos ido a muchos premios, pero cada vez que vamos a los premios siempre hay ese tipo de comentarios, de esto, del otro, que no voy a repetir porque me parece totalmente fuera de lugar y malísimo”, cuestionó.

Sergio George reveló que Yahaira Plasencia fue quien le preguntó para poder acompañarlo al evento de los Latin Grammy 2024.

En una entrevista dada al programa América Hoy, el productor musical de 63 años mencionó que, si bien no trabaja actualmente con la salsera peruana, existe una relación de amistad que hace que la quiera ayudar en su carrera.

“Yahaira es una amiga y la gente cree que hay algo entre manos. La verdad, no estoy trabajando con Yahaira. No trabajo con ella. Somos amigos”, manifestó el también pianista estadounidense.

Ante la consulta de por qué Yahaira Plasencia fue con él a los Latin Grammy, Sergio George respondió: “Ella me preguntó por el Latin Grammy. Yo iba a ir solo. No sabía con quién iba a ir y le dije: 'Si quieres venir para acá, ven'. Claro, entonces así fue”.

En ese sentido, el productor recalcó que ir a los Latin Grammy los ayuda a ambos. “Ella fue (conmigo) para acompañarme. A la vez, yo sé que ir al evento la beneficia a ella. La ayuda a ella y a mí también porque somos amigos”, resaltó.

