Shakira contó detalles de su crisis matrimonial con Piqué: "No quería un futuro con una mujer amargada" | Fuente: AFP

La cantante colombiana Shakira ha compartido detalles de la época más oscura que vivió, tras sufrir una lesión en las cuerdas vocales que la llevó a cancelar su gira "El Dorado" en 2017.

Ese momento, confirma la intérprete de Barranquilla, llevó a que su relación con el futbolista español Gerard Piqué- con quien tiene dos hijos- atravesó una crisis.

"Siempre estaba enfadadísima y él necesitaba que hablara. Gerard me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera. Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar", mencionó durante la presentación del documental de su gira.

La cantante explicó que luego de visitar a cinco médicos, la mayoría le recomendaban entrar al quirófano, consejo que dejó de lado porque la alejaría de sus hijos por mucho tiempo. Por eso, cuenta, prefirió permanecer callada durante un largo tiempo con el fin de recuperar su voz.

"Mi hijo Sasha me dijo que le rezaba al Niño Jesús y la Virgencita para que volviera a hablar. En esos meses sin hablar, mi relación con Gerard se vio afectada", mencionó.

Shakira explicó que su mejoría fue en parte gracias a la actutyd de Piqué durante esta etapa. "Creo que canto mejor ahora porque soy consciente de lo que tengo", finalizó.

OTRAS CONFESIONES

La reina de la música latina se confiesa "profundamente" marcada por la hemorragia en las cuerdas vocales que la obligó a aplazar siete meses su gira internacional El Dorado.

"Marca profundamente, hay un antes y un después. Se dan por hecho muchas cosas cuando las tienes (...) En el caso de mi voz por ejemplo, es algo tan inherente a mi naturaleza, es mi identidad", explicó la barranquillera.

"Siempre pensé que algún día perdería muchas cosas, un día se pierde la juventud, un día se pierde la belleza, se pierden hasta los amigos, hay personas que vienen y van... Pero la voz jamás pensé que era algo que podía desaparecer", insistió.