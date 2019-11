Gerard Piqué, defensa del Barcelona. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alejandro García

Barcelona empató sin goles con el Slavia Praga por la fecha 4 de la Champions League. Con ese resultado, el cuadro azulgrana sigue siendo líder del Grupo F con ocho puntos, apenas uno más que el Dortmund y cuatro que el Inter.

Al finalizar el partido, el central del 'Barza', Gerard Piqué, tuvo unas declaraciones que no cayeron nada bien en la hinchada. "Hemos tenido tiempos (en los) que no hemos jugado tan bien y luego hemos conseguido títulos. Con Luis Enrique parecía que no funcionábamos bien en los primeros seis meses y ganamos el triplete. Pediría un poco de paciencia. Yo sé que la gente pide más pero el equipo se está esforzando para buscar soluciones", dijo a Movistar.

Aunque, eso sí, luego hizo un mea culpa. "Los jugadores intentamos resolver estas situaciones pero tenemos que tener la cabeza fría. No estamos jugando al nivel que esperamos. Los resultados no están mal, pero podrían estar mejor. Hay que mejorar", aseguró.

De todas formas, las declaraciones iniciales fueron motivo de reclamos en redes sociales. Así reaccionó el hincha del Barcelona al pedido de "paciencia" por parte de Gerard Piqué:





Piqué acaba de pedir paciencia para el equipo..

Si no estamos teniendo paciencia después de llevar 3 años haciendo el ridículo.... — MESSIADICTA (@MDPilar6) November 5, 2019

Gerard Pique acaba de pedir paciencia? Lo siento pero no, esto se puede pedir con un entrenador nuevo pero no en el tercer año de un proyecto que ya lleva dos fracasos seguidos. — Angel Morro (@Angelus2610) November 5, 2019

A Piqué habría que decirle que llevamos teniendo paciencia desde el ridículo de Roma. Todo tiene un límite — Cershei (@Cersheii) November 5, 2019

A Piqué lo echaba el primero. Menudo sinvergüenza. Pidiendo paciencia, haciendo el ridículo partido tras partido y cobrando un pastizal. — Marc ⚽️ (@CuleAndaluz) November 5, 2019

¿Paciencia?, ¡¿Paciencia?!...Llevan temporada y media casi riéndose de nosotros ¿y aún pide el señor Piqué paciencia? ¡Venga ya! Correr presionar en los partidos es lo que tenéis que hacer en vez de arrastraos y no tendréis que pedir nada. Ya os vale... — David (@Daviz_78) November 5, 2019

Piqué diciendo que hay que tener calma y paciencia, mira, has sido de lo mejor que ha tenido el Barça, pero por que vivías por y para defender el escudo, pero que cojones, solo te importa el tenis, la Copa Davies, las entrevistas y los viajes para aquí y para allá. #ValverdeOut — Papa Dembélé (@papadembe) November 5, 2019

Piqué pide paciencia.... Más??? Hasta cuándo? — S Suárez (@sheila_sl) November 5, 2019

Piqué pidiendo paciencia a la afición y presumiendo de ser líderes en Liga y Champions cuando el Barça lleva sin jugar a algo desde hace 4 temporadas, con ridículos históricos en Europa y entrando en un declive futbolístico clarísimo por no hacer las cosas correctamente. — Iniestismo (@IniestismoFCB_) November 5, 2019

Hasta cuándo se le dará tiempo a Valverde? Piqué sale a decir que se tiene que tener paciencia , paciencia? 2 temporadas jugando horrible y quieren que tengamos más paciencia? Joder , con este juego no ganamos ni la copa Catalunya 😣😣 — Leonardo (@Leonardo27199) November 5, 2019