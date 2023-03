Shakira cuenta cómo sus hijos participaron en “Monotonía” y el Music Session con Bizarrap: “Tienen buenas ideas” | Fuente: AFP

Muy ligados al arte. Así define Shakira a sus hijos Milan y Sasha, quienes según reveló la cantante, han sido parte importante detrás de “Monotonía” y el Music Session con Bizarrap, no solo en la parte musical, sino incluso en la de arte gráfico.

En entrevista con el programa En Punto, Shakira contó a Enrique Acevedo que “siempre creo que los niños tienen una sensibilidad especial y yo les escucho”. “Lo de la sesión 53 con Biza, es el resultado de una sugerencia de Milan. Milan me dijo: ‘Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino’. Y le digo: ‘Mira Milan, mira quién me ha escrito’. Y era Bizarrap. Recuerdo que tengo grabado un audio de Milan, que le mandó a mi manager, en el que le decía: ‘Jamy, tienes que hacer que mi madre, por favor, cante con Bizarrap’”, contó.

Shakira agregó que Milan fue quien le mostró la música del DJ argentino y hasta se involucró en la primera versión del videoclip del Music Session. “Además, cuando estábamos editando el video llega y dice:’ Mamá, estás un poco lejos del micrófono ahí, eh. Hay que arreglar esto, esto y eso’. Tiene un ojo crítico como su madre. En ese sentido, se parece muchísimo en la forma”, afirmó.

La cantante explicó que “ellos tienen una participación en mi carrera bastante activa porque tienen buenas ideas. Tienen mucho criterio, opiniones, siempre les escucho, siempre tienen algo que decir”, contó.

Pero Milan no es el único con vena artística, según cuenta Shakira. Su hijo menor Sasha fue el encargado de hacer la gráfica que vemos en la portada de “Monotonía”. “El arte gráfico de ‘Monotonía’ lo hizo Sasha en su iPad. No me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony. Y le dije a Sasha: ‘¿Tú qué opinas?’. Y me dijo: ‘No mami, yo te lo hago’. Y tomó y se puso en su iPad. Cuando lo tuvo, me lo mandó y yo se lo mandé a la gente de Sony”, agregó.

Shakira volvió a hablar de su separación con Gerard Piqué y admitió que la situación la afectó a nivel personal, según dijo, porque siempre fue "emocionalmente dependiente de los hombres". Sin embargo, sus recientes colaboraciones musicales, como la que estrenó con el argentino Bizarrap, han sido un desahogo necesario para su sanación.

Pese a sus reveladoras declaraciones, la cantante aún no ha dado detalles de lo que provocó su ruptura sentimental con el exfutbolista. Lo cierto es que las últimas canciones de la colombiana dejan ver que hay ciertas heridas que todavía no se cierran, a pesar de su ya famosa frase: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

