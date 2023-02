Shakira y Piqué se conocieron en el 2010 meses antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, donde ella era la intérprete de "Waka Waka". | Fuente: Instagram

Shakira volvió a hablar de su separación con Gerard Piqué y admitió que la situación la afectó a nivel personal, según dijo, porque siempre fue "emocionalmente dependiente de los hombres". Sin embargo, sus recientes colaboraciones musicales, como la que estrenó con el argentino Bizarrap, han sido un desahogo necesario para su sanación.

Pese a sus reveladoras declaraciones, la cantante aún no ha dado detalles de lo que provocó su ruptura sentimental con el exfutbolista. Lo cierto es que las últimas canciones de la colombiana dejan ver que hay ciertas heridas que todavía no se cierran, a pesar de su ya famosa frase: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

¿Piqué decidió terminar con Shakira?

A propósito de lo dicho por Shakira, una fuente cercana al círculo de Piqué decidió declarar a la revista española Vanitatis para contar "la verdadera razón" por la que el exdefensa del Barcelona FC "se desenamoró" de la barranquillera.

De acuerdo al informante, al catalán poco le importa que las letras de las canciones de Shakira lo tengan en la mira del mundo.

"No le importa que ella haga canciones sobre él o sobre su novia, ni que diga incluso que quiere o quiso volver, porque aseguran que no es cierto", señala el allegado. Y agregó: "Es más, cuando Piqué y Shakira se separaron, el exfutbolista estaba, según sus amigos, cansado de la intensidad de la colombiana. Sentía que ella lo controlaba todo y se quejaba mucho: las peleas eran continuas".





"Rutina insoportable"

Según el artículo, Shakira trataba de supervisar todo y eso terminó por incomodar a Piqué, que no soportaba esa intensidad de su expareja y todo se volvía una "rutina insoportable".

"Ahora discuten continuamente por el trato que reciben los niños y se ponen 'trampas' el uno al otro. Piqué no quiere que Shakira sepa que su madre, Montserrat Bernabeu, lleva a veces a sus nietos a las extraescolares. Así que hay días que sale de casa con los pequeños, estaciona unos metros más alejado de la vivienda de su expareja y hace el intercambio de los niños con su madre para que Shakira no lo vea", divulgó.

"Otro punto en el que se 'pican' el uno al otro es en el momento de la entrega de los niños. Muchas veces, Piqué tiene que esperar durante largos minutos -llegó a estar media hora- en la puerta hasta que salgan; esto lo expone ante la prensa y que le pone de mal humor", fue otro detalle que se dio a conocer.

