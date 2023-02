Shakira cumple 46 años: De 'Magia' a 'El dorado', la historia musical de la colombiana a través de su discografía

'Pies descalzos', '¿Dónde están los ladrones?' y 'Servicio de lavandería', son tres de los álbumes de estudio más importantes y reconocidos en la trayectoria musical de la cantante colombiana. | Fuente: Difusión

Shakira impactó la escena musical a mediados de los 90 y desde entonces, su talento la llevó a convertirse en una de las estrellas más importantes del pop a nivel internacional. A propósito de su cumpleaños número 46, este es un repaso de su evolución en la industria a través de su discografía, la cual consta de once álbumes de estudio y cinco en vivo.

Magia

A inicios de los noventa, cuando bordeaba los 14 años de edad, Shakira firma un contrato con la compañía Sony para hacer tres producciones discográficas. La cantante ya había participado en concursos de talento infantil, diversos festivales de música y programas de televisión.

Fue así que en 1991 lanza 'Magia', su primera producción musical de 8 canciones, de las cuales 5 fueron compuestas por la propia artista. El álbum no tuvo la acogida esperada y fue considerado un fracaso comercial al vender un poco más de mil copias en Colombia; no obstante, la cantante lo considera como un disco "musicalmente exitoso".

"Grabé ese álbum con canciones que había escrito entre los ocho y trece años; había tenido la oportunidad de salir con una disquera, como una artista profesional. A tan temprana edad, lo podría considerar un éxito", dijo la barranquillera en una entrevista al portal Brut.





Peligro

Tras participar en el Festival Viña del Mar 1993 y quedar en tercer lugar en la competencia internacional, en marzo de ese año, Shakira estrena su segunda producción, 'Peligro', un disco que pretendía darle más presencia nacional; sin embargo, no quedó conforme con el álbum y decidió abandonar su promoción.

'Peligro' pasó desapercibido y Sony empezó a perder interés por la cantante, quien decidió hacer una pausa en la música para retomar sus estudios y participar en la telenovela 'El Oasis', donde interpretó 'Lo mío', tema principal del programa; fui así como empezó a convertirse en una celebridad colombiana.





Pies descalzos

En 1994, Shakira graba el tema 'Dónde estás corazón', incluido originalmente en el álbum recopilatorio 'Nuestro Rock - Volumen II' de Sony Music Colombia. La canción se convirtió en un éxito rotundo, lo que motivó a la disquera a financiar con mayor presupuesto el tercer disco de la artista, dándole una nueva oportunidad tras sus fracasos comerciales anteriores.

Así se publica 'Pies descalzos', disco con once temas incluidos, entre los que destacan 'Estoy aquí', 'Antología', 'Un poco de amor', 'Se quiere, se mata', entre otros. La producción alcanzó la posición número tres de la lista musical, Latin Pop Albums de Billboard y obtuvo la certificación disco de oro en los Estados Unidos, vendiendo además más de 5 millones de copias en el mundo, según Sony.

'Pies descalzos' se hizo en estudios de Miami y Bogotá, e incluyen varias anécdotas, como la que recordó cuando grabó el tema 'Pienso en ti'.

"Me acuerdo de una broma que me hicieron en el estudio grabando. Era un reloj en los audífonos, el tic-tac, y yo le decía al ingeniero: 'Estoy escuchando un tic-tac de un reloj' y él decía 'no escuchamos nada'", recuerda. Lo cierto es que el equipo de grabación se puso de acuerdo para jugarle la broma. "Me puse a llorar, qué malos, lo que se le puede hacer a una niña de dieciocho añitos", contó.





¿Dónde están los ladrones?

Tras el éxito de 'Pies descalzos', Shakira empezó a trabajar en la internacionalización de su carrera. Sony sugirió a Emilio Estefan como productor ejecutivo de su siguiente trabajo. La producción tardó casi un año en concretarse, pues la cantante sufrió el robo de su equipaje en un viaje que realizó de Colombia a Estados Unidos, entre sus pertenencias se encontraba un maletín que contenía todas las composiciones para el nuevo álbum.

A Shakira no le quedó más remedio que volver a escribir sus canciones; pero esa mala experiencia sirvió de inspiración para ponerle título a su cuarta producción: '¿Dónde están los ladrones?' Del disco, publicado en 1998, se desprenden éxitos como 'Ciega, sordomuda', 'Ojos así', 'Octavo día', 'Inevitable', 'Si te vas', 'Moscas en la casa', entre otros. El álbum vendió cerca de 6 millones de copias en el mundo.

'¿Dónde están los ladrones?' recibió más reconocimientos que 'Pies descalzos', ganó un Latin Grammy por el tema 'Ojos así' y obtuvo un Billboard Award a mejor álbum pop femenino; también figuró en la lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos, publicada en 2020 por la revista Rolling Stone.





MTV Unplugged

Como parte de su internacionalización y luego de la buena recepción de su cuarto trabajo, Shakira graba sus primeros temas en inglés. La intención era hacer una versión de '¿Dónde están los ladrones?' en ese idioma, pero el proyecto no prosperó; sólo grabó se grabaron 'Inevitable' y 'Ojos así.

Para agosto de 1999, la colombiana fue invitada a realizar una sesión 'unplugged' para la cadena MTV en Nueva York; la presentación se convertiría en el primer disco en vivo de la artista. 'Shakira MTV Unplugged' se publicó en el año 2000 bajo la aclamación de la crítica especializada. Esto le valió su primer premio Grammy al mejor álbum de pop latino.





Servicio de lavandería

Es el quinto disco de estudio de Shakira y su primer álbum bilingüe (en inglés y en español). Fue lanzado inicialmente en su versión en inglés (Laundry Service) en noviembre de 2001 y luego a inicios de 2002 en la versión en español. La producción la dio a conocer mundialmente y la consolidó como una estrella internacional, además de convertirla en una de las figuras latinas más importantes del mundo.

El álbum contiene nueve canciones en inglés y cuatro en español, escritas por Shakira, Emilio Estefan, Lester Méndez y Gloria Estefan. El álbum fue relanzado en el 2002, con dos remixes y una versión acústica extras de las canciones 'Whenever, Wherever sahara mix', 'Underneath Your Clothes versión acústica' y 'Objection (Tango) Afropunk version'.

Del disco se desprenden canciones como 'Te dejo Madrid', 'Que me quedes tú', 'Te aviso, te anuncio', 'Suerte', entre otras. n veinte de estos países fue número 1 en las listas de popularidad. Aunque fue criticado por algunos fanáticos latinos por alejarse del rock, la producción recibió 4 discos de platino en Estados Unidos.

Fijación oral vol. 1

Después de alcanzar el éxito internacional con su primer disco en inglés, 'Servicio de lavandería', Shakira quiso lanzar un proyecto en español. Así nace 'Fijación oral vol. 1', su sexto trabajo en estudio. Publicado en 2005, el álbum incluye elementos de pop, rock, electrónica y su infaltable ritmo latino.

La producción estuvo a cargo de la propia colombiana junto con Gustavo Cerati, Lester Méndez, Luis Fernando Ochoa y José 'Gocho' Torres. Rick Rubin hizo de productor ejecutivo.

Para promocionar el disco se publicaron varios sencillos, el primero de ellos fue 'La tortura', una colaboración con el cantante español Alejandro Sanz. Se convirtió en la quinta canción de Shakira en llegar a la primera posición de la lista Top Latin Songs, donde permaneció por 25 semanas. El segundo sencillo, 'No', fue coescrito por la cantante y Gustavo Cerati, quien también es acreditado como artista invitado.





Oral Fixation vol. 2

En noviembre de 2005, Shakira complementó el lanzamiento de 'Fijación oral vol. 1' con el álbum 'Oral Fixation vol. 2', su segundo trabajo en inglés. Para promocionar ambos proyectos, en 2006 y 2007 se embarcó en el Tour Fijación Oral, su cuarta gira internacional.

El disco fue lanzado en todo el mundo y su primer sencillo promocional fue 'Don't Bother', sin embargo, el tema no logró calar en el público.

Este fracaso motivó una temprana reedición del álbum a comienzos de 2006 y fue reforzado por el segundo sencillo 'Hips Don't Lie', un éxito sin precedentes que permitió también elevar las ventas del álbum significativamente. El tercer y último sencillo, 'Illegal', cuenta con la participación de Carlos Santana.



Loba (She wolf)

Durante la primera semana de octubre del 2009, Shakira lanza 'Loba', su octavo trabajo en estudio y segundo bilingüe. El primer sencillo lleva el título del álbum y fue publicado junto con su versión en inglés: 'She wolf'.

'Loba' fue un éxito absoluto en Latinoamérica y top 5 en países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador; logró escalar al primer puesto en la lista de popularidad de México y estuvo cinco semanas en el Hot Latin Songs de Billboard.

Musicalmente, el material se aleja del pop latino y pop rock, los estilos musicales tradicionales de Shakira, pero explora el electropop con influencias de folk, world music y el dancehall. La inspiración lírica del álbum se enfoca mayormente en el amor y las relaciones.



Sale el sol

Fue lanzado en octubre de 2010 y tuvo cinco sencillos promocionales, de los cuales destacan 'Loca' (con versiones en español e inglés), 'Sale el sol' y 'Rabiosa'. Además, Shakira decidió incluir en el disco una remezcla de su éxito global 'Waka Waka (Esto es África)', aunque la canción no forma parte del repertorio oficial de sencillos del álbum.

Ha recibido varias certificaciones de disco de oro y disco de platino por las altas ventas. En Estados Unidos logró vender más de 600 mil copias por lo que recibió un disco de diamante.

'Sale el sol' también recibió tres nominaciones a los premios Grammy Latinos, incluido 'Álbum del año', y ganó el premio a la 'Mejor artista femenina álbum pop vocal'. Para enero de 2014, el disco había vendido más de cuatro millones de copias en el mundo.

Shakira

Es el décimo álbum de estudio, el segundo íntegramente en inglés y primer álbum homónimo de la cantante. Lanzado el 21 de marzo de 2014 por el sello RCA Records, el disco debutó en la posición número dos de Billboard 200, la lista de álbumes más importante de los Estados Unidos.

El primer sencillo del álbum, 'Can't Remember to Forget You', contó con la colaboración de Rihanna y fue lanzado el 13 de enero de 2014 y alcanzó el número 15 en la lista Billboard Hot 100.

El disco presenta un concepto personal, haciéndole honor a su título homónimo. En diciembre de 2014, la revista musical Rolling Stone publicó una lista de los veinte mejores álbumes de 2014, en el que Shakira se ubica en la posición 19.

El dorado

Cuenta en total con 13 temas editados por RCA y Sony en los que Shakira vuelve a ejercer de productora. Como no podía ser de otro modo, la cantante vuelve a presentar en el álbum una amalgama de estilos, algo que le ha funcionado en sus anteriores trabajos.

Inspirado en su vida personal, 'El dorado' contiene principalmente canciones acerca de su relación con su expareja, Gerard Piqué. Para elaborar el álbum, Shakira contrató a su habitual colaborador Luis Fernando Ochoa, así como a los nuevos productores Supa Dups, Rude Boyz y The Arcade.

Musicalmente, el álbum es una mezcla de pop latino y reggaetón, con influencias de bachata, vallenato y pop electrónico. También cuenta con seis colaboraciones musicales: dos con el cantante colombiano Maluma ('Chantaje' y 'Trap'), y una con Nicky Jam ('Perro fiel'), Magic! ('What We Said'), Carlos Vives ('La bicicleta'), Prince Royce ('Deja vu') y Black M ('Comme moi').

