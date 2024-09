Shakira celebra su soltería: todo sobre la letra, el video y el estreno de su nueva canción 'Soltera'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shakira está lista para gritarle al mundo que ha dejado atrás su tumultuosa relación con el exfutbolista Gerard Piqué y, por fin, abrazar su soltería. Lo hace a través de una canción en la que, aunque reconoce que sus críticos pueden opinar, afirma que tiene el derecho de disfrutar y portarse mal para divertirse.

Este miércoles, la artista de 47 años compartió un breve clip en sus redes sociales, donde se la ve disfrutando del sol en un lujoso yate, rodeada de sus amigas, las modelos Shannon Hamilton y Winnie Harlow, además de la cantante Natti Natasha. Este divertido momento sirve como promoción para su nuevo sencillo, Soltera.

"Lo prometido es deuda", escribió Shakira, confirmando que su nueva canción estará disponible esta noche. El sencillo también la reúne con sus colegas Anitta, Danna Paola y Lele Pons, según los avances que hemos visto hasta ahora. "México, Colombia, Brasil, Jamaica y Venezuela, ¡presentes!", había compartido hace una semana en sus redes.

Aquí te traemos todo lo que sabemos sobre el lanzamiento de Soltera, el nuevo sencillo de Shakira...

¿Qué dice la letra de Soltera, de Shakira?

A pesar de las especulaciones sobre su vida amorosa tras su sonada separación del exfutbolista Gerard Piqué, Shakira ha dejado claro que, por el momento, no está buscando una relación seria. Como es su costumbre, la artista colombiana ha canalizado sus emociuones en su nuevo sencillo, Soltera.

La letra completa de la canción aún no ha sido revelada. Sin embargo, hemos podido escuchar el coro y parte de una estrofa, gracias a las publicaciones de la cantante en sus redes sociales.

Esta es la letra:

Pueden opinar

Pero yo tengo derecho de portarme mal

Para pasarla bien

Y ahora puedo hacer lo que quiera

Se para rico soltera

Con vista al mar desde el hotel

Ya me prendí con un solo cóctel

Me puse poca ropa para mostrar la piel

La abeja reina está botando miel

Qué tiene de malo

Si eso es para gozarlo

Mi cuerpo está diciendo

¿Cuándo se estrena Soltera, de Shakira?

"Lo prometido es deuda", anunció Shakira este miércoles. La cantante colombiana ya había anticipado que el estreno de su nueva canción, Soltera, estaba programado para el 25 de septiembre, y ahora confirma que el lanzamiento será a las 8 p.m. en Estados Unidos y una hora antes en Latinoamérica.

Winnie Harlow, la modelo que acompaña a Shakira en los videos promocionales que ha compartido en redes, celebró el lanzamiento y escribió: "¡No puedo creer que nos enseñaste ese primer movimiento! ¡Shakira, icónica! Ahora solo necesito ayuda con los movimientos del pecho".

¿Cómo es el video de Soltera, de Shakira?



El video de Soltera, de Shakira, promete ser un festín visual lleno de energía. Mientras esperamos el lanzamiento oficial, la artista ha compartido un clip en el que aparece junto a sus amigas, disfrutando de una divertida sesión de karaoke de su nuevo sencillo. En este video, Shakira representa a Colombia, Danna Paola a México, Lele Pons a Venezuela, Anitta a Brasil, y Winnie Harlow a Jamaica.

Recientemente, también se filtraron imágenes de una salida nocturna entre chicas, donde se pudo escuchar un fragmento de la letra del nuevo sencillo: “Ellos son los que me tiran, pero pocos son los que me dan... Al amor le cogí fobia, nadie va a decirme cómo me debo comportar. Pueden opinar, pero yo tengo derecho a portarme mal para pasarla bien. Y ahora puedo hacer lo que quiera, se pasa rico soltera”.

