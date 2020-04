El comediante compartió la imagen a través de su cuenta de Instagram. | Fuente: Instagram

El actor mexicano Eugenio Derbez compartió una fotografía de 2011 en donde aparece junto la cantante colombiana Shakira durante los Latin Grammy. La imagen fue publicada en la cuenta de Instagram del comediante quien, fiel a su estilo, bromeó sobre aquel momento ya que la cantante le brindó un beso en la mejilla.

“TBT de cuando ordenas tus fotos y te encuentras la del día que Shakira me pidió que me tomara una foto con ella. ¿Qué, no me creen? Hasta en el video se ve como es ella quien me da un beso. ¿Tampoco me creen?”, escribió Derbez quien aparece con su esposa Alessandra Rosaldo.

Como se observa en la grabación, Shakira estaba en la ceremonia de los Latin Grammy cuando ganó la categoría ‘Mejor álbum vocal pop femenino’. Es ahí cuando la galardonada se pone de pie no sin antes besar en la mejilla a las personas que se encontraban a su alrededor, entre ellas Derbez.

El momento efusivo quedó registrado por las cámaras de televisión que transmitían el evento en vivo. Es así que la escena quedó registrada posteriormente en la imagen que Derbez subió en su cuenta de Instagram y que tiene, hasta el momento, más de 360 mil ‘me gusta’.

Seguidores del comediante no han faltado en hacerle bromas y hacerle comentarios como “¿No te volviste a bañar después que te abrazó y te besó verdad?” y “Qué suerte tienes”.