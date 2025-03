Ganador del Lamborghini de Shakira sufre accidente automovilístico en Miami: "Simplemente me chocaron"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Michael Mejía, el joven colombiano-estadounidense que ganó el Lamborghini de Shakira en un sorteo realizado por la propia cantante en sus redes sociales, sufrió un accidente con el lujoso vehículo el pasado jueves en Miami. Antes del incidente, el nuevo propietario del vehículo había declarado que su intención era venderlo.

"Simplemente me chocaron. No fui yo quien estrellé. Iba a cruzar una calle y venía un carro a toda velocidad, y seguro el hombre venía distraído. Fue un momento de bastante susto. Afortunadamente no me pasó nada", declaró a la revista Billboard Español.

Agregó que el vehículo se encuentra en proceso de restauración y que el seguro cubrirá los daños.

"El carro se está restaurando. Afortunadamente, estaba pagando un buen seguro, entonces el carro va a quedar como nuevo", aseguró.

La controversia por la venta del Lamborgini que perteneció a Shakira

Como se sabe, Mejía ganó el lujoso auto en un sorteo realizado por Shakira, quien también le otorgó 90 mil dólares adicionales para cubrir impuestos, costos legales y seis meses de seguro. Sin embargo, el joven había expresado su intención de vender el vehículo debido a los altos costos de mantenimiento, que incluyen más de 95 mil dólares en impuestos federales y más de 2 mil dólares mensuales en seguros.

Sin embargo, su decisión desató críticas entre los seguidores de la artista colombiana, quienes lo acusaron de actuar por oportunismo.



"La realidad es que ese carro es muy caro. Todos los costos mensuales son demasiado altos y no puedo con los costos, simplemente así". Además, defendió su postura argumentando que "un carro no define a un artista" y recordando que su premio fue ganado gracias a su talento artístico.

