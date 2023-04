Gerard Piqué y Shakira anunciaron su separación en junio de 2022. | Fuente: Composición (Europa Press)

El exfutbolista Gerard Piqué no se quedó callado frente a las indirectas que Shakira le ha venido dedicando en temas como "Te felicito", la Bizarrap Session #53, entre otros. Aunque ya se había referido a alguno de estos sencillos al usar un reloj Casio, en alusión a una de las letras de la colombiana, recién se mostró más serio frente a las canciones que le "salpicaron".



En una entrevista que le concedió al comunicador Gerard Moreno, presidente del equipo Jijantes FC que forma parte de la Kings League, el jugador español no escondió su enfado al lamentar que su expareja no tuviera en cuenta la salud mental de las personas a quienes le lanza indirectas en sus sencillos.









"Es un tema personal. El tema de tirar ‘beef’, que es la moda. Pero no pensamos las consecuencias que puede tener a nivel mental a la persona que se lo tiran. Queda muy bien a título personal, la puta ama, no sé qué... pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? Que alguien se suicide para luego pensar: 'oh, nos hemos pasado'", dijo.

Seguidamente, Gerard Piqué expresó su malestar sobre los seguidores de Shakira que suelen enviarle mensajes. "No sabes lo que he llegado a recibir de gente que es fan de ella. Barbaridades", sostuvo. "Hay que relativizar las cosas y darle importancia a lo que de verdad importa. Me da igual lo que opine la gente. No debes preocuparte por lo que la sociedad opine sobre ti", añadió.

Piqué responde a Shakira.



“La puta ama, pero no pensamos en la otra persona. Que tiene que pasar, ¿que alguien se suicide?” pic.twitter.com/KIq6PeHR08 — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) April 1, 2023

Shakira y sus hijos se mudaron a Estados Unidos

Shakira y sus dos hijos, Sasha y Milan, dejaron España para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Tras llegar a un acuerdo con su expareja Gerard Piqué, la colombiana alistó maletas y enrumbó este domingo al aeropuerto de Barcelona.

De acuerdo con imágenes difundidas por Europa Press, la cantante llegó al terminal aéreo mostrando una gran sonrisa y agradeció a la prensa por las palabras de cariño hacia ella, incluso, antes de su ingreso a la sala de abordaje, la artista no dudó en girar y lanzar un beso a las cámaras.

Shakira tomó un vuelo privado que llegará a Miami, donde comenzará su nueva vida, alejada de su expareja. De esta manera, la colombiana pone punto final a su etapa en España.

Según la agencia de noticias, Gerard Piqué se dejó ver el último sábado por la tarde en las inmediaciones del domicilio que habitaba la cantante, recogió a sus hijos, pasó tiempo con ellos y también los llevó a casa de sus abuelos.

Fuentes cercanas al entorno de Shakira aseguraron que el pasado jueves, ella recibió un escrito del Centro Médico Teknon confirmando que el estado de salud de su padre es bueno, lo que la animó a hacer el viaje a Miami.

Cabe recordar que, una vez firmado el convenio con Piqué, Shakira tenía permiso para mudarse a Estados Unidos sin ningún tipo de restricción temporal. De hecho, estaba previsto que se mudaran a principios de año, pero sus planes se postergaron debido a los inconvenientes que tuvo por el estado de salud de madre.

