El tabloide británico The Sun ubicó a Shakira en la posición número 8 entre las "50 cantantes que nunca serán olvidadas" en la historia musical. | Fuente: AFP

Luego de abandonar España para empezar una nueva vida junto a sus hijos en Estados Unidos, Shakira rompió su silencio y habló del motivo que la empujó a tomar esta decisión tras su mediática separación con el exfutbolista Gerard Piqué. A través de sus redes sociales, la colombiana dijo que su principal objetivo es darle estabilidad a su familia.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", mencionó en Instagram.

Invadida por la nostalgia, la intérprete de Te felicito rememoró algunos momentos que vivió en Barcelona, donde permaneció por más de 12 años.

"Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", expresó.

Antes de culminar su mensaje, Shakira aclaró que no se trata de una despedida definitiva, sino de un hasta luego. "Como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas", agregó.

En una de sus historias de Instagram, la colombiana también dejó un mensaje haciendo referencia al mal momento personal que pasó en Barcelona. "Las cosas no son siempre como la soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar..." publicó.

Abandonó Barcelona en vuelo privado

Shakira y sus dos hijos, Sasha y Milan, dejaron España para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Tras llegar a un acuerdo con su expareja Gerard Piqué, la colombiana alistó maletas y enrumbó este domingo al aeropuerto de Barcelona.

De acuerdo con imágenes difundidas por Europa Press, la cantante llegó al terminal aéreo mostrando una gran sonrisa y agradeció a la prensa por las palabras de cariño hacia ella, incluso, antes de su ingreso a la sala de abordaje, la artista no dudó en girar y lanzar un beso a las cámaras.

Shakira tomó un vuelo privado que llegará a Miami, donde comenzará su nueva vida, alejada de su expareja. De esta manera, la colombiana pone punto final a su etapa en España.

Piqué se despidió de sus hijos

Según la agencia de noticias, Piqué se dejó ver el último sábado por la tarde en las inmediaciones del domicilio que habitaba la cantante, recogió a sus hijos, pasó tiempo con ellos y también los llevó a casa de sus abuelos.

Cabe recordar que, una vez firmado el convenio con Piqué, Shakira tenía permiso para mudarse a Estados Unidos sin ningún tipo de restricción temporal. De hecho, estaba previsto que se mudaran a principios de año, pero sus planes se postergaron debido a los inconvenientes que tuvo por el estado de salud de madre.

