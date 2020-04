Shakira intentó hacer un brownie, pero se confundió de temperatura y terminó quemándolo

Pese a que no se le salió del todo bien, la cantante volvió a hacer brownies nuevamente con la temperatura correcta. | Fuente: Instagram | Shakira

La cantante colombiana Shakira compartió por medio de sus historias de Instagram el momento en el que intentó seguir la receta de un brownie, pero terminó quemándolo. La intérprete de ‘Ojos así’ señaló que como la receta se la dio la esposa de su primo, confundió las escalas de temperaturas entre Fahrenheit y Celsius.

“Estoy haciendo brownies, no esperen que esté en mi mejor momento luego de tantos días de cuarentena”, expresó la cantante mientras enfocaba la mezcla ya terminada. “Es una receta de la esposa de mi primo y es la primera vez que hago esto”, agregó.

Sin embargo, minutos después de llevarlo al horno, Shakira enfocó su postre quemado. La cantante entre risas señaló que se había confundido en la equivalencia de temperaturas. “Ok, se me quemó. Esto no se ve bien”, dijo la cantante mientras enfocaba los bordes de su brownie quemado. “Me equivoqué con lo del horno, me equivoqué entre fahrenheit y Celsius”, agregó entre risas.

Momentos después, la cantante intentó probar su postre con un cuchillo, pero indicó que sabía bastante bien. Después de dar un par de mordiscos, dijo que su preparación estaba por buen camino. “Iba a estar buenísimo”, expresó.

Así quedó el primer intento de Shakira de seguir una receta de brownie. | Fuente: Instagram | Shakira

Pero como solo se había confundido en los niveles de temperatura, la cantante no se rindió y nuevamente volvió a hacer nuevamente la receta. Es por eso que en las siguientes historias se observa a la cantante volver a hacer la mezcla, pero esta bien ya con la temperatura correcta.

"Segundo intento. Esto huele muy bien y no me voy a rendir hasta lograr el brownie perfecto. Deséenme suerte", expresó al colocar por segunza vez la mezcla en el horno. Según sus historias, la segunda tanda sí le salió adecuada.

Al igua que otros artistas, la cantante está pasando cuarentena junto a su familia en España. Además, hizo un llamado al Gobierno de ese país para que los niños puedan salir al menos unos minutos fuera de su vivienda y así no aburrirse tanto en casa.

"Si está permitido salir a pasear perros o a adultos a comprar, habría que pensar en una solución que otorgue este mismo derecho a los niños quienes necesitan del sol y el aire para su salud física y mental", reflexionó.