Shakira se disculpa por retraso de concierto en México tras romper récord de asistencia

Los niños en la Literatura

‘Los niños en la Literatura’, capítulo dedicado a la niñez y que hoy Patricia del Río nos ofrece una vasta gama de novelas donde los pequeños son los protagonistas y, sobre todo, el papel que juega la infancia en la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad. El escritor inglés, Charles Dickens, es quizás quién más ha reflejado la problemática infantil en sus novelas ‘Oliver Twist’, ‘David Copperfield’ y ‘Grandes esperanzas’, que son una muestra de la dureza con que eran tratados los niños y las niñas en la Inglaterra del siglo XVIII. También ‘El señor de las moscas’, de William Golding; ‘Perú’, de Gordon Lish; y ‘Anna’, de Niccolò Ammaniti. La literatura peruana no es ajena a esta realidad; nuestro poeta mayor, César Vallejo, lo pone de manifiesto en ‘Paco Yunque’, el niño víctima de bullyng; así como José María Arguedas en ‘Los ríos profundos’ y Enrique Congrains en ‘El niño de junto al cielo. Hacemos referencia también a Alfredo Bryce Echenique, autor de ‘Un mundo para Julius’, que también ha sido llevada al cine; a Mario Guibellini, en ‘La canción del capitán Garfio’, y Juan Carlos Ortecho de ‘La fe de ayer’. En el séptimo arte, recomendamos las películas ‘Cinema paradiso’ y ‘La vida es bella’. El invitado de la semana es el escritor Santiago Roncagliolo, quien en ‘El año que nació el demonio’, nos remonta a la Lima virreinal del siglo XVII, ciudad enlodada por el crimen y la corrupción, con la disyuntiva de distinguir los caminos que separan el bien del mal. Las canciones alusivas son ‘Teach your children’, Crosby, Stills, Nash & Young; ‘Canción para un niño en la calle’, Diego El Cigala; ‘Santa Rosa’, Daniel Drexler; ‘Se buscan valientes’; ‘Mi verdad’, Maná & Shakira; ‘For children Vol. 1, Sz. 42: Nro 3 quasi adagio’, Bela Bartok; ‘For children Vol. 1, Sz. 42: Nro 13 Ballade; For children Vol. 1, Sz. 42: Nro 19 Allegretto; Cinema paradiso’, Ennio Morricone; y‘La pequeña’, Miki Gonzales. Todo esto y mucho más en Letras en el tiempo, este domingo a las 19:00 h por RPP. Escúchanos también por rpp.pe y podcast del programa en las diversas plataformas. Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 30 – Cuarta temporada 2023.