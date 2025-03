Shakira reprogramó sus conciertos en Chile y Colombia para abril y sumó nuevas fechas

La cantante anunció nuevas fechas para los conciertos cancelados en Santiago y Medellín. Además, sumó un tercer show en Chile y una segunda fecha en Colombia.

Sus caderas no mienten, pero sí facturan. Mientras continúa con su gira mundial Las mujeres ya no lloran, y tras completar con éxito dos de sus once presentaciones en México, Shakira anunció este viernes la reprogramación de los conciertos que había suspendido en Chile y Colombia, que fueron cancelados por problemas con el montaje del escenario y razones de salud.

La primera parada será en Santiago. Luego de que sus esperados shows del 2 y 3 de marzo fueran cancelados a último momento por fallas en la infraestructura del escenario, la cantante confirmó que se llevarán a cabo lo antes posible. Las nuevas fechas serán el 4 y 5 de abril, y además se sumó un tercer concierto para el 7 de abril, según informó la productora Fénix Entertainment.

Eso sí, hay un cambio importante: en lugar de realizarse en el coliseo central del Estadio Nacional, como estaba previsto inicialmente, los tres espectáculos se trasladarán al parque del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Los boletos de los shows suspendidos seguirán siendo válidos para los días 4 y 5, mientras que para el 7 de abril se habilitarán nuevas entradas.

La cantante anunció la reprogramación de sus conciertos suspendidos en Chile y Colombia para abril.Fuente: AFP

Shakira dará dos conciertos en Medellín en abril

El concierto pendiente en Colombia también tiene nueva fecha. Shakira confirmó que se presentará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín el próximo 12 de abril, en reemplazo del show que debía realizarse en febrero y fue aplazado por problemas logísticos. Además, sumó una segunda fecha para el domingo 13 de abril.

El espectáculo de la cantante en Medellín tuvo que ser pospuesto debido a fallas en el montaje del escenario. "Por ustedes siempre haré todos los esfuerzos que sean necesarios. Mi público se merece lo mejor porque son los mejores fans del mundo", expresó la barranquillera en el comunicado de la productora Páramo Presenta.

Shakira volverá a Perú en noviembre para el show postergado por salud y sumó una nueva fecha en Lima.Fuente: AFP

Shakira regresa a Perú en noviembre con dos fechas

La estrella colombiana confirmó en febrero su regreso a Perú el 15 de noviembre para compensar el concierto cancelado el 16 de febrero debido a problemas de salud. Además, sumó una nueva fecha el domingo 16 de noviembre, lo que la convierte en su tercera presentación en el país este año. Ambos shows se llevarán a cabo en el estadio Nacional y cuentan con el auspicio de radio La Zona.

La gira de Shakira recorre Latinoamérica con presentaciones en Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México.Fuente: AFP

Fechas de Las mujeres ya no lloran World Tour en Latinoamérica

Estas son las fechas confirmadas para Latinoamérica:

11 de febrero de 2025

Río de Janeiro, Brasil - Estadio Nilton Santos

Río de Janeiro, Brasil - Estadio Nilton Santos 13 de febrero de 2025

São Paulo, Brasil - Estadio Morumbi

São Paulo, Brasil - Estadio Morumbi 16 y 17 de febrero de 2025

Lima, Perú - Estadio Nacional

20 y 21 de febrero de 2025

Barranquilla, Colombia - Estadio Metropolitano

Barranquilla, Colombia - Estadio Metropolitano 26 y 27 de febrero de 2025

Bogotá, Colombia - Estadio El Campín

Bogotá, Colombia - Estadio El Campín 7 y 8 de marzo de 2025

Buenos Aires, Argentina - Campo Argentino de Polo

Buenos Aires, Argentina - Campo Argentino de Polo 12 y 13 de marzo de 2025

Monterrey, México - Estadio BBVA

Monterrey, México - Estadio BBVA 16 y 17 de marzo de 2025

Guadalajara, México - Estadio Akron

Guadalajara, México - Estadio Akron 19, 21, 23, 25, 27, 28 y 30 de marzo de 2025

Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros

Ciudad de México, México - Estadio GNP Seguros 2 de abril de 2025

Santo Domingo, República Dominicana - Estadio Olímpico Félix Sánchez

Santo Domingo, República Dominicana - Estadio Olímpico Félix Sánchez 4, 5 y 7 de abril de 2025

Santiago, Chile - Estadio Nacional

Santiago, Chile - Estadio Nacional 12 y 13 de febrero de 2025

Medellín, Colombia - Estadio Atanasio Girardot

Medellín, Colombia - Estadio Atanasio Girardot 15 y 16 de noviembre de 2025

Lima, Perú - Estadio Nacional

