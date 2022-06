Shakira sufre ataque de ansiedad en medio de los rumores de crisis con Gerard Piqué. | Fuente: YouTube

Los rumores sobre una crisis sentimental que estarían atravesando Shakira y Gerard Piqué debido a una supuesta infidelidad del futbolista, parecen haber afectado seriamente a la cantante colombiana, quien el pasado 28 de mayo, sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que recibir atención médica, según reporta la revista Hola.

De acuerdo a la publicación, el día del incidente, la cantante había regresado del Festival de Cannes. Un testigo del episodio, vio a Shakira romper en llanto mientras era atendida por paramédicos en una ambulancia. El hecho sucedió en una calle cercana al domicilio de la intérprete.

El último miércoles, una información del portal ‘El Periódico’, que daba cuenta sobre una supuesta ruptura entre la pareja, dio la vuelta al mundo; incluso, se afirmó que ambos ya ni siquiera pernoctan bajo el mismo techo.

EL CONSUELO DE GERARD PIQUÉ

En la escena, la fuente también notó la presencia de Piqué, quien estaba bastante afectado y pendiente de la recuperación de su pareja. La revista incluyó unas imágenes en la que se puede apreciar al futbolista y a la madre de la cantante, Nidia del Carmen Ripoll, quien está siendo asistida por una mujer.

Shakira acabó sentada en el asiento de copiloto de la ambulancia y solicitó a los médicos que la llevaran a una conocida clínica de Barcelona. En un intento de calmar sus nervios, Piqué abrazo a la madre de sus hijos y luego siguió al vehículo hasta el centro médico.

Otros testigos presenciales señalan a la publicación que no hubo ningún accidente ni otro tipo de acontecimiento que le hubiese provocado esta crisis a la colombiana. Este episodio se da en medio de los rumores de separación de la pareja, luego de más de 12 años de relación sentimental.

¿POR QUÉ SE HABLA DE INFIDELIDAD Y RUMORES DE SEPARACIÓN?

Según el portal de noticias español El Periódico, Shakira y Gerard Piqué, estarían atravesando una crisis como pareja. Varios medios internacionales han hecho eco de la información desde el último miércoles, pero hasta el momento no hay un comunicado oficial de la cantante ni del futbolista.

La publicación indica que la colombiana habría descubierto una supuesta infidelidad del defensa del Barcelona, lo que llevó a poner fin a sus 12 años de romance. Incluso, el deportista habría dejado el hogar que compartía con la madre de sus dos hijos.

"La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar", sostuvo Laura Fa, periodista del citado diario. "Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso [la infidelidad] ha pasado", agrega Fa según sus fuentes.

