El tema viral en el que Shakira hace referencia a su expareja Gerard Piqué y Clara Chía sigue sumando visualizaciones en YouTube. En menos de 48 horas, el tema de la cantante colombiana y el productor argentino lleva más de 67 millones de visualizaciones y está ubicado en el número uno de tendencias de música en la plataforma de Google.

Con la letra de Shakira y los beat de Bizarrap, la canción que incluye frases que se han convertido en virales es primera en tendencias. El martes 11, el tema salió a la luz en la BZRP Music Session número 53 y logró éxito al igual que anteriores sesiones como las que protagonizaron Tiago PZK, Paulo Londra, Nathy Peluso, L-Gante, entre otros.

Previo al lanzamiento del tema, Shakira se enfrentó nuevamente a Gerard Piqué por exponer a su hijo en Twitch mientras daba una entrevista. De acuerdo con un comunicado extendido por la oficina de la cantante colombiana, ella no vio con buenos ojos que su expareja mostrara a su hijo mayor en la mencionada plataforma.

“Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada al respecto sobre la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un proyecto deportivo", se lee en el mensaje.





CANTANTE BRIELLA AFIRMA SIMILITUDES DE TEMA CON SU CANCIÓN "SOLO TÚ"

Con más de 26 millones de vistas, la music session de Shakira junto a Bizarrap sigue generando comentarios. Esta vez no por la letra con referencias a Gerard Piqué y su nueva pareja Clara Chía, sino también porque en redes sociales se popularizó un video de la cantante venezolana Briella que afirmaba que tras la sesión #53 recibió mensajes porque “la melodía si es full parecida a “Solo tú”, su tema lanzado en junio de 2022.

“Estoy en shock, no sé qué hacer. Estoy hasta temblando, tengo el corazón acelerado porque el BZRP session lleva 30 minutos, 20 minutos y tengo el DM colapsado, las menciones, hasta en Twitter y ahí casi nadie me menciona por ahí, de lo parecida que es la BZRP session de Shakira a mi canción ‘Solo tú’, el coro (Tú). Es que es, creo, hasta la misma tonalidad. No, ni siquiera me ha dado tiempo de analizarla bien, pero es que es demasiada parecida y no son cosas mías, me ha escrito un gentío y yo no sé qué hacer, estoy en shock. Y es que yo amo a Shakira, esa mujer, yo la idolatro , la amo, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie, pero no, es muy parecida, no sé qué hacer”, dijo en un video en su cuenta de Instagram.

