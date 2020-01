Shakira y Gerard Piqué iniciaron su romance durante el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 | Fuente: Instagram

La colombiana Shakira dejó en claro que no sueña con vestirse de blanco y llegar al altar al lado de su pareja y padre de sus dos hijos, el futbolista Gerard Piqué, en una entrevista con 60 Minutes, de la cadena CBS.

Shakira y Gerard Piqué iniciaron su romance durante el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, en el que la cantante tuvo a su cargo la canción oficial del torneo, el famoso Waka Waka. Con el tiempo, ambos consolidaron su amor y tuvieron dos hijos: Milan y Sasha.

Pese a ser una de las parejas más estables del espectáculo, sus fanáticos se preguntan cuál es el motivo por el que ni Shakira ni Piqué toman la decisión de contraer matrimonio, pero, de acuerdo a lo dicho por la cantante, no existen planes de hacerlo.

La intérprete de “Loca” y “Rabiosa” confesó que el matrimonio le “aterra” y que cree que formalizar el compromiso puede acabar con la pasión de su relación, lo cual no quiere que suceda, pues está muy enamorada de Piqué.

“El matrimonio me aterra. No quiero que me vea como su esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta, que piense que todo es posible, dependiendo del comportamiento”, dijo Shakira.

Shakira brindó dichas declaraciones en el marco del show que brindará junto a la "diva del Bronx", Jennifer Lopez, el próximo 2 de febrero en el entretiempo del Super Bowl. Además, se animó a adelantar una parte del sencillo que tiene planeado con el reguetonero Anuel AA.