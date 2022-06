Shakira Isabel Mebarak Ripoll es una cantautora, bailarina, actriz, embajadora de buena voluntad de UNICEF y empresaria colombiana naturalizada española. | Fuente: Twitter

Shakira y Gerard Piqué le pusieron fin a su relación después de 12 años y fue una noticia bomba ya que eran considerados una de las parejas favoritas y estables tanto en la industria de la música como en el fútbol.

Hasta el momento no se sabe el motivo real de su separación, pero se tejieron rumores de una posible infidelidad del deportista español y eso fue el detonante para ponerle punto final a su historia.

Sin embargo, no todo fue malo ya que Shakira mantenía la llama viva del amor con Gerard Piqué ya que, en uno de sus conciertos realizado en el 2011 en España, cambió la letra de su éxito “Inevitable” para dedicárselo.

“Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol”, comenzó diciendo la colombiana cuando paró su interpretación para darle un toque romántico. “Si es cuestión de confesar, gracias al número 3, ahora entiendo de fútbol (...) No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi, cada día sale el sol”, cantó sonriendo.

Esto sucedió hace 11 años. Rememoremos este concierto en el que asistieron miles de personas para disfrutar de un gran show.

#DelPy | EN EL CORA | 💔



🎤Shakira había cambiado en un concierto la letra de su tema "Inevitable".



😭Escucha lo que dijo en ese entonces. ​👇​pic.twitter.com/HiVnF73XaH — DELPY 📱🎬 (@delpynews) June 6, 2022

Shakira y Gerard Piqué: ¿Cómo surgió su romance?

Muchos piensan que ambos se conocieron durante el rodaje del video de 'Waka Waka', la canción que Shakira interpretó para la inauguración del Mundial Sudáfrica 2010.

Sin embargo, esto no fue así, la cantante y Gerard Piqué se conocieron en Madrid, ciudad a la que ella viajó para cantar en el Rock in Rio de 2010. Shakira estaba en el mismo local donde también se encontraba Piqué, allí bebieron juntos unos mojitos, como luego cuenta ella en la canción ‘Me enamoré’.

Antes de partir a Sudáfrica, él le pidió su número de teléfono. Shakira llegó antes a Sudáfrica y el jugador le escribió a la cantante para que le informe sobre el clima del país africano. "Le pregunté: "oye, ¿qué temperatura hace en Sudáfrica? Es la típica pregunta estúpida. Una respuesta normal sería 'hace mucho frío, tráete un abrigo' pero me hizo una parrafada detallándome el frío que hacía a cada hora. Y yo me dije 'esto no es normal", dijo Piqué en una entrevista en 2016.

Shakira y Gerard Piqué se volvieron a encontrar en la grabación del video “Waka, Waka“. El futbolista se acercó a la cantante para decirle: "Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica". Fue así que empezaron a salir y el resto es historia.

Antes de empezar la relación, Shakira mantuvo un romance con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa. Por otro lado, el futbolista salía con Nuria Tomás, una reconocida modelo y actriz de la televisión española.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.