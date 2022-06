Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación tras más de diez años de relación. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Don Emmert

Luego de que Shakira confirmara su separación del futbolista Gerard Piqué, tras 12 años de relación, sus fans se preguntan cómo viene sobrellevando esta ruptura. La respuesta vino de parte de Lucila Mebarack, hermana de la cantante, quien se refirió recientemente a su salud emocional.

Mebarack fue abordada por la prensa española mientras bajaba del auto y se dirigía a la residencia de Shakira, en Barcelona (España). La cadena "Telecinco" consiguió sonsacarle algunas declaraciones sobre la estrella colombiana.

Así, fue consultada si la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué era algo que esperaba. Lucila respondió: "Posiblemente". Luego le preguntaron por el estado de ánimo de la intérprete de "Antología" tras la separación, y señaló: "Está recuperándose".

Finalmente, confirmó que la cantante de 45 años no está en España. "Está fuera del país... Yo creo [que pronto la verán]", afirmó. El viernes 3, Shakira y Gerard Piqué emitieron un comunicado para la agencia EFE en el que confirmaban el término de su relación.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", señalaron en el mensaje.

Shakira y Gerard Piqué comenzaron una relación sentimental en 2011 y tienen dos hijos, Milan y Sasha. | Fuente: AFP

Shakira y Gerard Piqué: ¿Cómo surgió su romance?

Muchos piensan que ambos se conocieron durante el rodaje del video de 'Waka Waka', la canción que Shakira interpretó para la inauguración del Mundial Sudáfrica 2010.

Sin embargo, esto no fue así, la cantante y Gerard Piqué se conocieron en Madrid, ciudad a la que ella viajó para cantar en el Rock in Rio de 2010. Shakira estaba en el mismo local donde también se encontraba Piqué, allí bebieron juntos unos mojitos, como luego cuenta ella en la canción ‘Me enamoré’.

Antes de partir a Sudáfrica, él le pidió su número de teléfono. Shakira llegó antes a Sudáfrica y el jugador le escribió a la cantante para que le informe sobre el clima del país africano. "Le pregunté: "oye, ¿qué temperatura hace en Sudáfrica? Es la típica pregunta estúpida. Una respuesta normal sería 'hace mucho frío, tráete un abrigo' pero me hizo una parrafada detallándome el frío que hacía a cada hora. Y yo me dije 'esto no es normal", dijo Piqué en una entrevista en 2016.

Shakira y Gerard Piqué se volvieron a encontrar en la grabación del video “Waka, Waka“. El futbolista se acercó a la cantante para decirle: "Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica". Fue así que empezaron a salir y el resto es historia.

Antes de empezar la relación, Shakira mantuvo un romance con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa. Por otro lado, el futbolista salía con Nuria Tomás, una reconocida modelo y actriz de la televisión española.

Problemas con el fisco

Shakira y Gerard Piqué han tenido problemas con el fisco español, con acusaciones de fraude y evasión impositiva.

El 26 de mayo, la justicia española desestimó un recurso interpuesto por la colombiana para que se archivara la causa en su contra por el supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros (15,5 millones de dólares) a la Hacienda española y la dejó más cerca del juicio.

La Fiscalía atribuye a la cantante seis delitos de fraude fiscal en impuestos de renta y patrimonio de los años 2012, 2013 y 2014.

Según su versión, Shakira vivía en España desde 2011, cuando se hizo pública su relación con Piqué, pero mantuvo su residencia fiscal en las islas Bahamas hasta 2015.

En cuanto al futbolista del Barcelona, el Tribunal Supremo de España anuló en diciembre una condena que lo obligaba a reembolsar 2,1 millones de euros (2,25 millones de dólares) a Hacienda por presunto fraude en la tramitación de sus derechos de imagen.

El asunto se remonta a 2016, cuando un tribunal administrativo concluyó que Piqué había "simulado" la cesión de sus derechos de imagen a su sociedad Kerad Project para pagar menos impuestos en los años 2008, 2009 y 2010.

