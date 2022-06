Shakira y Gerard Piqué estarían atravesando una fuerte crisis, pero no es la primera vez que se especula el fin de su relación. | Fuente: AFP

Shakira y Gerard Piqué estarían a punto de finalizar sus 12 años de relación por una supuesta infidelidad del futbolista. De acuerdo al medio español, El Periódico, el defensor del Barcelona habría estado saliendo a escondidas con una joven rubia de 20 años.

Puesto al descubierto por la propia cantante, Piqué se habría mudado a su antiguo departamento de soltero, donde vecinos del lugar, afirmaron que vieron al español salir y entrar del edificio durante los últimos días, especialmente los fines de semana.

En medio de las especulaciones, la revista Hola informó que la cantante fue víctima de una crisis de ansiedad que la llevó a solicitar ayuda médica hasta una clínica de Barcelona. Imágenes del reporte dan cuenta de la preocupación de Piqué y Nidia del Carmen, madre de Shakira. Hasta el momento, no hay un comunicado oficial de la cantante ni del futbolista sobre lo ocurrido.

¿CÓMO NACIÓ EL AMOR ENTRE SHAKIRA Y PIQÚE?

Muchos piensan que ambos se conocieron durante el rodaje del video de 'Waka Waka', la canción que la colombiana interpretó para la inauguración del Mundial Sudáfrica 2010. Sin embargo, esto no fue así, la cantante y el futbolista se conocieron en Madrid, ciudad a la que ella viajó para cantar en el Rock in Rio de 2010. Shakira estaba en el mismo local donde también se encontraba Piqué, allí bebieron juntos unos mojitos, como luego cuenta ella en la canción ‘Me enamoré’.

Antes de partir a Sudáfrica, él le pidió su número de teléfono. Shakira llegó antes a Sudáfrica y el jugador le escribió a la cantante para que le informe sobre el clima del país africano. "Le pregunté: "oye, ¿qué temperatura hace en Sudáfrica? Es la típica pregunta estúpida. Una respuesta normal sería 'hace mucho frío, tráete un abrigo' pero me hizo una parrafada detallándome el frío que hacía a cada hora. Y yo me dije 'esto no es normal", dijo Piqué en una entrevista en 2016.

Shakira y Gerard Piqué se volvieron a encontrar en la grabación del video “Waka, Waka“. El futbolista se acercó a la cantante para decirle: "Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica". Fue así que empezaron a salir y el resto es historia.

Antes empezar la relación, Shakira mantuvo un romance con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa. Por otro lado, el futbolista salía con Nuria Tomás, una reconocida modelo y actriz de la televisión española.

¿CUÁNTAS VECES HAN SURGIDO RUMORES DE SEPARACIÓN ENTRE SHAKIRA Y PIQUÉ?

En sus 12 años de relación, Shakira y Piqué han protagonizado varios rumores de separación. La primera vez sucedió en 2015, cuando trascendió que existía un distanciamiento entre la pareja, incluso se habló de un supuesto romance entre la cantante y el tenista Rafael Nadal.

Durante el 2018 las especulaciones sobre una nueva ruptura continuaban. Fuentes cercanas a la pareja indicaron que su relación se debilitó y se habrían puesto de acuerdo para separarse en junio de ese año, antes de la participación de Piqué en el Mundial.

La misma situación volvió a ocurrir a inicios de 2019. Sin embargo, la pareja le puso freno a los rumores y compartieron una serie de fotos en sus redes sociales, donde aseguraban que la relación no estaba pasando por ninguna crisis.

La penúltima ocasión de otra supuesta ruptura fue en 2020. Piqué había ofrecido una entrevista, cuyas declaraciones, reavivó los rumores de infidelidades por parte de ambos. No obstante, meses más tarde se confirmó que los dos seguían juntos y se especuló que podían contraer matrimonio.

Si bien no es la primera vez que surgen rumores de un posible rompimiento, en esta última ocasión las especulaciones han sonado con más fuerza.

