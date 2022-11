En junio de este año, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación tras casi 12 años de romance y dos hijos en común. | Fuente: AFP

La cantante colombiana Shakira y sus dos hijos, Milan y Sasha, dejarán de vivir en Barcelona y lo harán en Miami a partir de 2023, según el acuerdo alcanzado entre la artista y el futbolista español Gerard Piqué, padre de los niños.

Según la agencia Efe, Shakira y su equipo legal están "satisfechos" de haber llegado a un acuerdo con Piqué en este tema de los niños y su residencia.

El acuerdo da prioridad al "bienestar de los hijos" y al hecho de que la ciudad de Miami también puede facilitar la carrera artística de la cantante, indicaron las mismas fuentes.

La colombiana tiene ya desde hace años una residencia en Miami y es donde su familia materna lleva viviendo los últimos años también.

Las fuentes del entorno de Shakira precisaron que los niños se mudarán a Miami con su madre el próximo año, después de las fiestas de fin de año. Los menores nacieron en Barcelona y han vivido los últimos ocho años en la ciudad española.



Este acuerdo se alcanzó después de meses de negociaciones entre los equipos de abogados de Shakira y Piqué tras su separación y de que la última reunión entre las dos partes durara casi doce horas.

Nidia Ripoll, madre de Shakira, se pronuncia sobre Piqué y su retiro del fútbol

Europa Press pudo obtener las declaraciones de Nidia Ripoll, madre de Shakira, quien se animó a declarar sobre el inesperado retiro del fútbol de Gerard Piqué.

"Bueno, no sabía nada y me imagino que si lo hace, pues ha sido pensado por él mucho y lo que decida él, eso es".

Sin embargo, aseguró "no saber nada" acerca de si la decisión de Piqué podría abrir las puertas a su hija para mudarse a Miami con Milan y Sasha. "Shakira no me ha dicho nada todavía", agregó.

Esta noticia se produce cinco meses después de su mediática ruptura sentimental con Shakira. Pero este solo sería el inicio de la controversia, pues el español protagonizó otras polémicas al hacerse público su nuevo romance con Clara Chía y el enfrentamiento con la colombiana por la custodia de sus hijos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.