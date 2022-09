Shakira asegura que está en una de las horas más difíciles y oscuras de su vida, tras su separación con Gerard Piqué. | Fuente: AFP

El pasado 4 de junio, Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento. Fruto de la relación, ambos tienen dos hijos de 7 y 9 años, Sasha y Milan, respectivamente.

Hubo una serie se especulaciones sobre los motivos de la ruptura que todavía no están del todo claras, pero que, evidentemente, han dejado muy afectado el entorno familiar de la expareja. Han pasado más de tres meses del sorpresivo anuncio, y por primera vez, la barranquillera se animó a declarar sobre el tema.

En entrevista con la revista ELLE, Shakira asegura que se encuentra en "una de las horas más difíciles y oscuras" de su vida y que no hay un lugar donde pueda esconderse de los fotógrafos con sus hijos, además de resaltar que, para ella, escribir música es "como ir al psiquiatra".

Ella recuerda el sacrificio que hizo para que su expareja pueda alcanzar sus sueños en el ámbito profesional. “Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor", enfatizó.

"Es realmente difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que toco esta situación en una entrevista... me mantuve callada y solo traté de procesarlo todo. Es difícil hablar de esto, especialmente porque todavía me afecta, y porque estoy en el ojo público", agregó.

Tras sufrir las "intromisiones de los paparazzi", la artista intentó ocultar la situación a sus hijos para evitar que sus derechos sean vulnerados.

"No hay un lugar donde pueda esconderme de los fotógrafos con mis hijos, excepto en mi propia casa. No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que nos sigan", manifestó.

"Trato de protegerlos, porque esa es mi misión número uno en la vida, pero luego escuchan cosas en la escuela de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables y simplemente les afecta. Es realmente molesto para ambos que están tratando de procesar la separación de sus padres. A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento", agregó.

Si bien la expareja aún no ha resuelto la custodia de sus dos hijos, la colombiana dijo que, "independientemente de cómo terminaron las cosas", tiene fe en que encontrarán una “solución justa para todos”.

"Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro y la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado”, expresó.

Gerad Piqué y su nuevo romance con Clara Chía Martí

Cuando fue consultada sobre la relación sentimental que Piqué mantiene con Clara Chía Martí y los informes de que la propia cantante posiblemente estaba "sorprendida" por el final de su relación, Shakira dijo que "los detalles son demasiado privados para compartirlos" en este momento.

"Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia. Antes de que mis hijos comenzaran la escuela tenía una vida realmente nómada: había vivido siempre como artista viajando sin parar, yendo a diferentes lugares del mundo, de gira, haciendo espectáculos, promoción, construyendo escuelas en Colombia y grabando en diferentes países por todo el mundo. Incluso durante los primeros años de mi relación con Gerard y cuando tuve a mi primer hijo, Milan. Lo llevé conmigo a todas partes desde que tenía dos meses. Incluso recuerdo darle el pecho en el set de La Voz”, comentó.

Acusación fiscal

Sobre las acusaciones de fraude fiscal, Shakira negó una vez más los cargos, calificándolos de "acusaciones falsas" y afirmando que no pasó suficiente tiempo en España para ser considerada residente del país.

Como se recuerda, la cantante rechazó el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía española para evitar ser juzgada por defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda y decidió ir a juicio por fraude fiscal, pues confía "plenamente" en su inocencia, además de tratarse de "una cuestión de principios”.

“Es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo no solo con personas conocidas" como ella o los futbolistas Cristiano Ronaldo, Neymar o Xabi Alonso, "sino que también sucede injustamente con otros contribuyentes anónimos", mencionó.

Nuevo disco

Shakira, de 45 años, está lista para lanzar su primer disco en 5 años; aunque todavía se reserva el nombre, adelantó que tendrá colaboraciones con otros artistas y serán temas en español y en inglés.

"Estoy muy, muy emocionada no solo por el nivel del trabajo que tengo en este momento para compartir con las personas que ya lo están esperando, sino también por lo gratificante que ha sido todo el proceso para mí. Muy terapéutico también".

"Todos tienen sus propios procesos o sus propios mecanismos para procesar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato", bromeó la intérprete de Te felicito.

