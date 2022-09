Shakira habla por primera vez tras su separación con Gerard Piqué. | Fuente: AFP

Shakira concedió su primera entrevista luego de anunciar su separación con Gerard Piqué. La cantante está a punto de publicar su nuevo disco, y como parte de la campaña de promoción, decidió declarar a la revista ELLE de Estados Unidos, donde también abordó el abrupto rompimiento con el futbolista.

"Es realmente difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que toco esta situación en una entrevista", respondió. "Me mantuve callada y solo traté de procesarlo todo. Sí, es difícil hablar de esto, especialmente porque todavía me afecta, y porque estoy en el ojo público", agregó.

Al decir que la situación ha sido difícil para ella y sus hijos, en parte por "las intromisiones" de los paparazzi, la artista admitió que trató de ocultar la situación frente a sus hijos.

"Trato de protegerlos, porque esa es mi misión número uno en la vida", continuó. "Pero luego escuchan cosas en la escuela de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables y simplemente los afecta. Es realmente molesto para ambos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento", sostuvo.

"Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver algo tan sagrado y tan especial, como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos, y ver que se convirtió en algo vulgarizado por los medios", relató, diciendo que también estuvo lidiando con la salud de su padre.

"Para aquellas mujeres como yo que creen en valores como la familia, que tuvo el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar", dijo al medio, y agregó que espera mostrar resiliencia frente a todo.

¿Qué dijo Shakira sobre el nuevo romance de Gerard Piqué?

Cuando fue consultada sobre la relación sentimental que Piqué mantiene con Clara Chía Martí y los informes de que la propia cantante posiblemente estaba "sorprendida" por el final de su relación, Shakira dijo que "los detalles son demasiado privados para compartirlos" en este momento.

"Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia", agregó, señalando que se mudó a Barcelona y puso su propia carrera en un segundo plano para apoyar al padre de sus hijos. "Fue un sacrificio de amor", dijo, que la ayudó a construir un vínculo "irrompible" con sus hijos.

Si bien la expareja aún no ha resuelto la custodia de sus dos hijos, la colombiana dijo que, "independientemente de cómo terminaron las cosas", tiene "fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es una solución justa para todos los involucrados".

En cuanto a las acusaciones de fraude fiscal, Shakira negó una vez los cargos, calificándolos de "acusaciones falsas" y afirmando que no pasó suficiente tiempo en España para ser considerada residente del país.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.