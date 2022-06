Shannon de Lima tuvo unas palabras para Marc Anthony y su prometida Nadia Ferreira. | Fuente: Instagram

Shannon de Lima estuvo presente en la nueva edición del Fashion Week de Miami, uno de los eventos de moda más reconocidos a nivel internacional, que reúne a diseñadores, expertos de la industria y celebridades como la modelo venezolana, quien presenció el desfile de Nadia Ferreira, actual pareja de su exesposo, Marc Anthony.

Como se recuerda, en 2014, el mismo año en que se confirmó su divorcio con la cantante Jennifer López, el salsero se casó por tercera vez con la modelo Shannon de Lima. Dos años después, la pareja se separó y anunció su divorcio a través de un comunicado.

"Después de mucha consideración, hemos decidido de manera mutua y amistosa poner fin a nuestro matrimonio de dos años. Pedimos privacidad durante este difícil proceso y ninguno de nosotros hará más comentarios sobre este asunto personal", dijeron aquella vez.

¿QUÉ OPINA SHANON DE LA RELACIÓN ENTRE MARC ANTHONY Y NADIA FERREIRA?

Luego de 6 años y varios romances, Marc Anthony le pidió matrimonio a Nadia Ferreira, a tan solo dos meses de haber confirmado la relación. Sobre el futuro matrimonio del puertorriqueño, Shanon respondió a las preguntas de la prensa que cubría el evento.

"Yo a Marc lo adoro y le deseo por siempre lo mejor, de hecho, somos súper amigos y si él está feliz, yo voy a estar feliz, mi familia va a estar feliz, lo adoro y les deseo lo mejor de corazón", expresó con la modelo a las cámaras del programa 'El gordo y la flaca'.

Shanon tampoco tuvo inconvenientes al responder si estaría dispuesta a acudir a la boda. "Si me invitan yo voy, canto, bailo, hago show", bromeó. "Siempre hablo con Marc, somos muy buenos amigos, es como parte de mi familia, lo quiero de verdad con el corazón y le deseo lo mejor", recalcó la venezolana.

ENAMORADA Y EN PAZ

Mientras tanto, Shannon continua su romance con Alejandro Speitzer y aseguró que el amor la tiene "más bonita". "Estoy muy contenta, tranquila, de verdad. Estoy en un momento donde estoy en paz, no comento de mi vida personal, ya lo saben. Estoy contenta, eso es todo lo que les voy a decir", manifestó.

Sin embargo, los reporteros intentaron sacarle detalles sobre su futuro con Speitzer o si piensan en contraer matrimonio. "Imagínate eso es algo muy personal, no se mi amor, uno nunca sabe. No sé, no lo pienso, estoy tranquila y si pasa, pasa, buenísimo. Ya me casé una vez, estoy tranquila, estoy en paz", resaltó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.