Silvia Pinal tras recuperarse de la operación por fractura a la cadera: "¡Ya quiero trabajar!"

Silvia Pinal se recupera exitosamente tras operación de emergencia.

La actriz Silvia Pinal viene recuperándose de la fractura de cadera que sufrió al caerse y por el que tuvo que ser operada de emergencia ya que por su edad, es más complicado. Sin embargo, tras salir exitosa de la intervención, brindó una entrevista al programa mexicano “Ventaneando”.

En la conversación, la artista confesó que extrañaba su casa y que poco a poco está sintiéndose mejor: “No tengo nada de dolores, estoy bien y no me duele nada. El traslado fue en ambulancia muy buena”, aseguró.

A pesar de ello, confesó que siente la necesidad de trabajar: “A ver en qué termina, yo escojo, ahora todo está parado, pero podemos empezar a ver. ¡Lo que yo quiero es ya trabajar, trabajar, trabajar!”.

No obstante, el doctor de la estrella de “Mujer, casos de la vida real”, le dijo que por el momento no podía hacer ningún esfuerzo: “Ahora estoy feliz de regresar con mis animalitos, estoy sana, lo que me falta es trabajar ¡ya!”.

Además, confesó que está utilizando el ascensor que su hija Alejandra Guzmán mandó a construir en su casa: “Me siento tan absurda con el elevador de un piso, pero ya lo uso y no me canso”.

Silvia Pinal también contó que, a pesar de que la operación fue sencilla, tiene que cuidarse bastante: “Estoy feliz de estar en mi casa, con mi gente, organizando ya mi trabajo, reencontrándome con mi vida normal”.

Cabe resaltar que la actriz tenía proyectos por cumplir antes de que se fracturara: “Ya estaba listo en su momento, no se hizo, pero ya espero se haga; es un programa de variedades, con invitados, de trabajo, de muchas cosas”.