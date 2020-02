Silvia Pinal está fuera de peligro, según Alejandra Guzmán. | Fuente: Instagram

La cantante Alejandra Guzmán aseguró a través de su cuenta de Instagram que su madre, la actriz Silvia Pinal, se encuentra fuera de peligro y estable después de que estuviera unos días en el hospital.

En una publicación que hizo la intérprete de “Llama por favor”, confirmó que se está bien: “Gracias por preocuparse por mi mamá, la más diva y más hermosa. Se encuentra estable y fuera de peligro”.

La salud de Silvia Pinal dio mucho de qué hablar luego de que hace unas semanas, una revista asegurara que se encontraba en peligro luego de haberse realizado una cirugía estética para evitar las arrugas.

De acuerdo con TV Notas, a la mamá de Alejandra Guzmán le habrían inyectado polímeros en el rostro. Después de que se hizo viral esta historia, la actriz mexicana descartó que se encontrara mal de salud por ese motivo.

En una entrevista para TV Azteca, Silvia Pinal desmintió esos rumores: “Perdón, ¿qué me inyecté, qué?”, aseguró. Luego confesó que no tiene nada de malo hacerse unos arreglos, pero como ella está mayor, no quiere nada por el momento:

“Además no tiene nada de malo (las cirugías). Es humano que uno siempre quiera estar bien, pero en este caso, estoy siempre bien sin hacerme nada”.

Otra de las personas que descartó que su madre esté mal de salud fue su hijo Luis Enrique quien aseguró que Silvia Pinal estaba perfecta; su hermana, Sylvia Pasquel, dijo que solo fue al hospital por un dolor fuerte de estómago y después de realizarle los chequeos respectivos, se descubrió que tenía inflamado la vejiga.

Luego de dar el diagnóstico, los médicos aseguraron que debía quedarse hasta el domingo en observación, por lo tanto, no tenía nada que ver con una cirugía estética como se especuló en un inicio.