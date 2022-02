La gimnasta Simone Biles se casará con el jugador de fútbol americano Jonathan Owens. | Fuente: Twitter / Simone Biles

Una gran sorpresa para sus seguidores: la gimnasta estadounidense Simone Biles se comprometió con el jugador de fútbol americano Jonathan Owens. Así lo confirmó la pareja a través de sus respectivas redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la ganadora de cuatro oros en los juegos olímpicos de Río 2016 publicó cuatro fotografías en las que aparecía feliz de la emoción junto a la estrella de los Houston Texas arrodillado y con el anillo de compromiso extendido hacia ella.

"El 'Sí' más fácil. No puedo esperar para pasar la eternidad contigo. ¡Eres todo lo que soñé y más! Vamos a casarnos, PROMETIDO", escribió Simone Biles, la persona con más medallas mundiales en gimnasia de la historia, en la leyenda de su publicación.

Owens también recurrió a su cuenta de Instagram para dar noticia de su compromiso con la quíntuple campeona del mundo en 'All Around'. "Amanecí esta mañana con una prometida. (...) Ella realmente no tenía idea de lo que se avecinaba", comentó.

Historia de un romance

Simone Biles y Jonathan Owens se conocieron a través de una aplicación de citas bastante usada por celebridades. De acuerdo con la revista Texas Monthly, ambos deportistas empezaron a salir a inicios de 2020, antes de que la pandemia alterara su normalidad.

En 2021, el jugador de la NFL reveló que por aquel tiempo desconocía la trayectoria de Biles. "Simplemente no había oído hablar de ella, y cuando se lo dije, esa fue una de las cosas que le gustó", comentó.

Según Owens, la cuarentena les ayudó a conocerse "de verdad" y crear un "vínculo" que se hizo más fuerte durante esa temporada. "Su ética de trabajo fue lo primero que me llamó la atención. Su energía es increíble. Siempre está feliz, risueña, burbujeante", acotó.

Por su parte, Simone Biles relató en un episodio de su bioserie "Simone vs. Herself": "Tenemos el mismo nivel de vibración. El mismo tipo de humor. Los dos somos atletas de élite, así que nos entendemos. Es como si estuviera destinado a ser".

