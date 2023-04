El príncipe Harry | Fuente: AFP

El príncipe Harry, que se distanció de la monarquía británica, asistirá sin su esposa Meghan Markle ni sus hijos a la coronación de su padre el rey Carlos III el próximo 6 de mayo en Londres, informó el miércoles el Palacio de Buckingham.

"El Palacio de Buckingham tiene el agrado de confirmar que el duque de Sussex participará en la ceremonia de coronación en la Abadía de Westminster el 6 de mayo. La duquesa de Sussex permanecerá en California, con el príncipe Archie y la princesa Lilibet", indicó el palacio en un comunicado.

Este comunicado pone fin a un intenso suspenso casi tres semanas antes de la coronación de Carlos III.



La respuesta de los "Sussex", que se fueron a vivir a Estados Unidos en 2020, era muy esperada desde principios de marzo, cuando se anunció que estaban invitados a la ceremonia.

La pareja multiplicó los ataques contra la familia real en los últimos meses.

Después de un documental emitido en Netflix en diciembre, el príncipe Harry, de 38 años, publicó a principios de enero sus controvertidas memorias tituladas 'El suplente', en las que detalla la ruptura de sus relaciones con su padre, el rey Carlos III, y con su hermano William.

El príncipe Harry y Meghan Markle regresaron al Reino Unido en raras ocasiones desde que se fueron en 2020, entre ellas el funeral de la reina Isabel II en septiembre.

Harry y Meghan, expulsados de su residencia en Reino Unido

El rey Carlos III retiró a su hijo Harry y a su esposa Meghan Markle, ahora instalados en Estados Unidos, el uso de Frogmore Cottage, su residencia en el Reino Unido, tras la publicación del polémico libro del príncipe, reveló el miércoles The Sun.

Según el diario, el Palacio de Buckingham envió "un aviso de expulsión" a la pareja, que en 2020 se fue del Reino Unido y desde entonces ha multiplicado los ataques contra la familia real.

Frogmore Cottage, una residencia de cinco habitaciones situada cerca del castillo de Windsor, al oeste de Londres, fue otorgada como residencia a los duques de Sussex por la reina Isabel II en 2018 como regalo de boda.

Las costosas obras de renovación que hizo la pareja, por más de 2,4 millones de dólares, financiadas con dinero público, causaron un escándalo y el príncipe Harry tuvo que devolver la suma.

Según The Sun, Carlos III no ha propuesto una nueva residencia a los duques de Sussex, así que no tendrán residencia real durante sus contadas visitas al Reino Unido.

Esta decisión parece una represalia por la publicación a principios de año del libro de memorias 'En la sombra', en el que el hijo menor del monarca británico ajusta cuentas con su familia.

(Con información de AFP).

