El rey Carlos III retiró a su hijo Harry y a su esposa Meghan Markle, ahora instalados en Estados Unidos, el uso de Frogmore Cottage, su residencia en el Reino Unido, tras la publicación del polémico libro del príncipe, reveló el miércoles The Sun.

Según el diario, el Palacio de Buckingham envió "un aviso de expulsión" a la pareja, que en 2020 se fue del Reino Unido y desde entonces ha multiplicado los ataques contra la familia real.

Frogmore Cottage, una residencia de cinco habitaciones situada cerca del castillo de Windsor, al oeste de Londres, fue otorgada como residencia a los duques de Sussex por la reina Isabel II en 2018 como regalo de boda.

Las costosas obras de renovación que hizo la pareja, por más de 2,4 millones de dólares, financiadas con dinero público, causaron un escándalo y el príncipe Harry tuvo que devolver la suma.





Sin residencia real

Según The Sun, Carlos III no ha propuesto una nueva residencia a los duques de Sussex, así que no tendrán residencia real durante sus contadas visitas al Reino Unido.

Esta decisión parece una represalia por la publicación a principios de año del libro de memorias "En la sombra", en el que el hijo menor del monarca británico ajusta cuentas con su familia.

El diario The Sun también informó que el rey le habría pedido al príncipe Andrés que se traslade a Frogmore Cottage, con la idea de reducir los gastos de su hermano menor, que actualmente reside en una lujosa propiedad en Windsor.

El Palacio de Buckingham, contactado por la AFP, no quiso hacer ningún comentario sobre estas informaciones.

El libro de Harry logró ser número 1 de ventas en todo el mundo

"En la sombra", el libro de memorias del príncipe Harry de Inglaterra, ha alcanzado los 3,2 millones de ejemplares comprados en todo el mundo y es el más vendido en España, donde se han editado cuatro ediciones hasta el momento.



Según informó la editorial Penguin Random House, de la venta global mundial en todos los formatos (impreso, electrónico y audio), 2,5 millones han sido en lengua inglesa.



Asimismo, la obra ha conseguido un récord Guinness por ser el libro de no ficción que más rápido se ha vendido de la historia, según la auditora Nielsen.



En las primeras 24 horas vendió 1,4 millones de ejemplares en inglés (las memorias del expresidente estadounidense Barack Obama vendieron 890 000).



Desde el 10 de enero, fecha en que se publicó, también es número uno en ventas en España, donde se han imprimido 100 000 ejemplares en cuatro ediciones, y se han editado 100 000 más en América Latina, donde el libro se ha colocado en el 'top' de ventas.



En la Sombra se ha publicado en 16 idiomas en todo el mundo. Asimismo, se preparan ediciones en diez lenguas más.

(Con información de AFP)



