Luis Soler, actor de 'Sin senos no hay paraíso', relató que unos delincuentes le rociaron un líquido en los ojos y cree que están coludidos con la policía. | Fuente: Composición

Una de las recientes víctimas de la delincuencia fue el actor Luis Soler, conocido por su participación en “Sin senos no hay paraíso”, sufrió un asalto en calle y lucha por salvar su vista.

El colombiano habló con Caracol Tv para contar que estuvo esperando un taxi cerca a la medianoche y que tres personas se acercaron para hacerle daño. Una de ellas fue directamente donde él para lanzarle un líquido a los ojos y aprovecharon para llevarse las cosas que traía.

Según lo que dijo Luis Soler, fueron dos mujeres trans y un hombre. “Estuve cuatro días hospitalizado, me quitaron el injerto de membranas, me revisaron; infortunadamente el ojo derecho es el más afectado y posiblemente me hagan un trasplante de córnea”, comentó el actor colombiano.

Luis Soler sufre ataque con ácido

Cuando sucedió, Luis Soler comentó a los medios que siente que hubo un complot entre la policía y los delincuentes cuando fue a hacer la denuncia ya que las autoridades le pusieron peros.

“Tocaba esperar para hacer la denuncia porque en ese momento no se podía; que tocaba esperar para realizar el proceso… Parece que hubiera como un complot incluso, porque alcancé a escuchar que una transexual habló con uno de los policías y dijo ‘usted tiene mi número, cualquier cosa me llama’”, agregó.

“Incluso esa misma persona fue la que le dijo al uniformado ‘yo le eché fue un gas lacrimógeno, entonces eso con agüita se le quita y no hay ningún inconveniente”, recordó el actor de “Sin senos no hay paraíso”.

A pesar de que Luis Soler fue operado, tiene una lesión ocular grave y teme no volver a trabajar en televisión.

