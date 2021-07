Falleció Joey Jordison, ex baterista y cofundador de Slipknot, a los 46 años. | Fuente: Twitter

La música está de luto. El ex baterista y cofundador de Slipknot, Joey Jordison, falleció mientras dormía el domingo 26 de julio a los 46 años. Por medio de un comunicado enviado por la familia a los medios, el músico “murió pacíficamente”.

“La muerte de Joey nos ha dejado el corazón vacío y sentimientos de tristeza indescriptible. Para aquellos que conocieron a Joey, entendieron su ingenio rápido, su personalidad gentil, corazón gigante y su amor por todo lo relacionado con la familia y la música”, reza el mensaje.

Asimismo, la familia de Joey Jordison pidió a los medios y a los fanáticos de Slipknot que respeten el dolor ya que están pasando por un momento difícil. Es por eso de que confirmaron que el funeral será en privado.

Joey Jordison en Slipknot

Slipknot es un grupo particular ya que tocan nu metal. Este género musical es una fusión de heavy metal, grunge, rock alternativo, funk y hip-hop y se volvieron famosos desde sus inicios en la década de los 90.

Joey Jordison fue uno de los miembros más resaltantes ya que al ser baterista, se basaba en la resistencia y en el ritmo, además, coescribió algunas canciones. Salió de la banda a fines del 2013.

En 24 años de carrera, la banda ha editado 8 álbumes de estudio “Slipknot” (1999), “Iowa” (2001), “Vol. 3: (The Subliminal Verses)” (2004), “All Hope Is Gone” (2008), “.5: The Gray Chapter” (2014) y “We Are Not Your Kind” (2019).

Aparte de Slipknot, Joey Jordison tocó la guitarra en la banda Murderdolls y la batería en Scar the Martyr y su banda más reciente, Sinsaenum.

