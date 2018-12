Sofía Vergara es criticada por realizar ostentosa fiesta de cumpleaños a su chihuahua

La actriz enfrentó las críticas de sus seguidores con un evidente enojo. | Fuente: Instagram

Sofía Vergara se convirtió en el nuevo blanco de críticas de los usuarios de redes sociales debido a la ostentosa fiesta de cumpleaños que realizó para “su nieta”, una perrita chihuahua, mascota de su hijo Manolo.

La actriz había organizado una inolvidable celebración, tal y como mostró ella misma en las fotos que compartió en su Instagram. Ella mandó a preparar una divertida torta, además de organizar un pequeño bufete para los invitados de la mascota de su hijo.

Ante esto, los usuarios cuestionaron este acto y lo consideraron como frívolo, tomando en cuenta que “en tu país hay comunidades como Río Quito, San Jacinto, Tuchi, entre otros que están muriendo de hambre”.





Los insultos y críticas no cesaron en las diferentes redes sociales, por lo que la actriz decidió realizar una publicación en respuesta a todos sus detractores.

“He venido a leer todos los comentarios debido a que leí la noticia porque este tema se volvió polémico. Les pregunto un par de cosas: 1. Si tan interesados están por los cambios del mundo y por la situación de los niños, niñas y personas con dificultades económicas ¿Por qué en lugar de hacer polémica por algo que es netamente cuestión de gustos y estilos de vida, no ven de qué manera contribuir a la sociedad?”, escribió.





“No se necesitan millones para retribuir, además, tampoco Sofía Vergara necesita estar publicando todas las obras que hace porque si se hace con amor puro, no se presume. Ahora, ¿Por qué en lugar de criticar a una persona que no le hace daño a nadie, no criticamos y peleamos por las injusticias reales del mundo como los políticos que roban a el pueblo?”, agrega.

Su mensaje no aplacó la molestia de la gente, que siguió criticando que, frente a la hambruna que se vive en el mundo, Vergara haya diseñado una torta de un perro comiendo un pastel. ”A ver ¿Qué ha hecho usted por los niños pobres?”, respondió Sofía Vergara.

“Porque yo he hecho mucho en los últimos 30 años. Le hago un cumpleaños a la perra porque puedo. Porque hago lo que me de la gana con mi dinero”, continuó la actriz con mucho disgusto.

Debido a la polémica generada por su respuesta, la actriz retiró la publicación de su cuenta de Instagram, aunque conservó las fotos de la celebración de la, ahora, famosa chihuahua.