El cantante dice que no se avergüenza de revelar estos detalles. | Fuente: AFP

Cristian Castro ha dejado impactados a sus fanáticos con su última revelación. Él confirmó que bebe leche en biberón antes de dormir, tal y como lo había adelantado su ex esposa, Gabriela Bo.

Al ser interrogado por las declaraciones de su ex pareja, el hijo de Verónica Castro reaccionó con muy buen humor y aseguró que los biberones le encantan.

“Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan ‘ay, que niñito’, ‘eres un bobito’”, declaró el artista a "El gordo y la flaca" de Univisión.





Él ahora asegura no sentir vergüenza de hablar de estos temas, que eran privados hasta hace algunos días, ya que asegura que es lo que le hace feliz.

"A mí no me importa, me da por hacer cositas así… No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir ‘que rico’”, agregó.