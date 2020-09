Lucero y Fernando Colunga en la novela "Soy tu dueña". | Fuente: Instagram

La novela mexicana “Soy tu dueña” estuvo presente en la pantalla chica a través de Televisa en el 2010. Esta ficción fue una de las más queridas en esa época ya que tenía como protagonistas a Lucero y Fernando Colunga, considerado un galán.

La historia de amor entre ’Valentina Rangel’ y ’José Miguel Montesinos’ cautivó a más de uno por lo que tenían una gran audiencia asegurada. La química de los actores hacía ver que estaban enamorados en realidad y la pasión que había en cada beso hizo que se vuelva el número uno en sintonía.

Por ese motivo, la cantante Lucero relató detalles de cómo fue grabar con Colunga este tipo de capítulos ya que compartieron roles durante mucho tiempo. A su vez, calificó el trabajo de su compañero como “disciplinado y dedicado”.

LAS ESCENAS DE BESOS

Para la mexicana, “Soy tu dueña” fue la novela más importante de su carrera y comentó cómo fue ser “pareja” de Fernando. Además, resaltó que las cualidades del actor son importantes en este mundo artístico ya que de eso dependerá su éxito en otras producciones:

“Disfruté mucho con Fernando porque es un actor tan disciplinado, dedicado, siempre muy puntual, muy metódico, por eso ha tenido una carrera tan exitosa, porque pone el mil por ciento en todo lo que hace y fuimos grandes compañeros de telenovela”, aseguró.

Por otro lado, Lucero habló sobre las escenas de besos y confirmó que para ambos fue muy cómodo debido a que compenetraban bien en la ficción:

“No es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real. Se vuelve un poco complicado. Al principio de la filmación de una novela como esta no conoces tanto a la persona con la que estás compartiendo momentos tan íntimos. Para eso también hay que hacer actor y saber transmitir a través de las cámaras... Eso a mí se me facilitaba mucho con Fernando porque siempre fue muy respetuoso, disciplinado, dedicado”, sostuvo la actriz.