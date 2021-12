Amy Pascal, productora de 'Spider-Man: No Way Home', conversó con Tom Holland y Zendaya, sin embargo, reveló que 'todos me ignoraron'. | Fuente: Pinterest

Los protagonistas de “Spider-Man: No Way Home”, Tom Holland y Zendaya, son una de las parejas favoritas en la industria del cine y no son los primeros en traspasar su romance de la pantalla a la vida real.

Ambos tienen buena química, pero la productora de la película, Amy Pascal, reveló que, después que los actores fueron escogidos para ponerse en la piel de Peter Parker y MJ, les pidió que no salieran juntos.

“Me llevé a Tom y Zendaya a un lado, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les di una advertencia. No te involucres, simplemente no te involucres. Intenta no involucrarte”, dijo para The New York Times.

Asimismo, Amy Pascal agregó que los actores de “Spider-Man: No Way Home” no fueron los únicos advertidos sobre tener una relación fuera de la pantalla. “Le di el mismo consejo a Andrew [Garfield] y Emma [Stone]. Puede complicar las cosas, ¿sabes? Todas me ignoraron”, señaló.

La razón por la que les aconsejó eso es porque supo que ni una pareja que se forme en ese círculo va a prosperar.

Zendaya y Tom Holland son los protagonistas de "Spider-Man: No Way Home". | Fuente: Pinterest

Las parejas de Spider-Man no tuvieron futuro

La relación entre Kirsten Dunst y Tobey Maguire no duró mucho, pues en la segunda película de Spider-Man ambos ya no eran pareja. En el 2017, la actriz se comprometió y tiene dos hijos con Jesse Plemons.

En el caso de Maguire, también contrajo matrimonio y tiene dos bebés con la diseñadora de modas Jennifer Meyer, sin embargo, se separó en el 2016.

En cuanto a Andrew Garfield y Emma Stone, salieron durante cuatro años después de haberse conocido en el set. En el 2015 confirmaron su ruptura y cinco años después, la actriz se casó con el director Dave McCary y le dio la bienvenida a su hija en marzo de este año.

