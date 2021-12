"Spider-Man: No Way Home": Zendaya sube a Instagram una foto de Tom Holland disfrazado del arácnido. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Vickie Flores

¡El amor está en el aire! Zendaya y Tom Holland son la pareja del momento. Y no solo en la vida real; en la pantalla grande, como Mary Jane y Peter Parker, también están dando que hablar, con el inminente estreno de “Spider-Man: No Way Home”, posiblemente la película más esperada del año.

Este miércoles, la actriz publicó en su cuenta de Instagram dos fotos de Tom Holland. En la primera se ve al actor en el set de la película y, en la segunda, de muy niño. En ambas, se le ve con el traje de Spider-Man, dejando en claro que su pareja es fanático del arácnido desde muy temprana edad.

La publicación va acompañada de un breve, pero romántico texto, que dice: “Mi Spider-Man, estoy tan orgullosa de ti, algunas cosas nunca cambian y eso es bueno”. El escrito va acompañado de un corazón.

En menos de una hora, el mensaje de Zendaya ya contaba con más de dos millones de 'me gusta'. Los comentarios tampoco se han hecho esperar. “Ustedes dos son los más tiernos”, “Ustedes derriten mi corazón” o “los amo”.

La crítica se rinde ante "Spider-Man: No Way Home"

Como es tradición, luego de las primeras funciones para la prensa, algunos críticos han recurrido a sus redes sociales para dejar sus impresiones sobre el resultado de esta nueva entrega. En general, la mayoría de apuntes son positivos y coinciden en que "Spider-Man: No Way Home" cumple con todas la expectativas de sus seguidores.

Adam B. Vary de Variety

"Si alguna película de este año se diseñó de arriba a abajo para ser vista en un cine con público, es Spider-Man: No Way Home. Sus muchos placeres se magnifican exponencialmente por la cantidad de alegría que les brinda a los extraños que se sientan cerca”.

Kirsten Acuna de Insider

“Spider-Man: No Way Home es es simplemente asombrosa. Cada escena con Willem Dafoe es ESTUPENDA. Una carta de amor a los fans. Ni siquiera quiero decir nada más. Amo Homecoming, pero esta puede ser mi favorita de la trilogía. No puedo esperar a verla de nuevo”.

Erick Davis de Fandango

"Puedo decir con confianza que Spider-Man: No Way Home es LA MEJOR película live-action de Spider-Man. Un final emocionante y emotivo para la trilogía ‘Homecoming’, pero también un tributo inteligente, divertido y emocionante a los 20 años de películas de Spider-Man. Hilarante y desgarradora, honestamente amé cada segundo”.

