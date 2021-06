Fallece Joanne Linville, actriz de Star Trek y La dimensión desconocida, a los 93 años. | Fuente: Instagram

La actriz que ha aparecido en series conocidas como 'Star Trek' o 'La dimensión desconocida', Joanne Linville, ha fallecido a los 93 años.

El medio internacional Variety dio la noticia de su muerte, que tuvo lugar el domingo 20 de junio en Los Ángeles. "Linville vivió una vida plena. Una cuyo espíritu, pasión por el arte y la vida fue una inspiración para todos los que tuvieron el placer de conocerla", aseguró su agente a través de un comunicado.

Nacida el 15 de enero de 1928 en Bakersfield (California), Joanne Linville fue la primera mujer en dar vida a una comandante romulana en la serie original de 'Star Trek'. Debutó como actriz en la película 'El desfiladero del cobre' y se convirtió en un rostro habitual de la televisión, apareciendo en episodios de ficciones como Alfred Hitchcock presenta, 'La dimensión desconocida', 'El fugitivo', 'Hawai 5-0', 'Colombo', 'Barnaby Jones', 'Dinastía' o 'Los ángeles de Charlie'.

En la gran pantalla tuvo la oportunidad de trabajar con Barbra Streisand y Kris Kristofferson en 'Ha nacido una estrella', cinta en la que dio vida a Freddie; además de compartir planos con Burt Lancaster y Alain Delon en 'Scorpio'. 'La diosa', 'Los ídolos también aman' o 'Extraña seducción' son algunos de los largometrajes en los que participó.

El último trabajo de Joanne Linville data del año 2016, cuando apareció en un capítulo de 'Starship Excelsior'. Linville también se dedicó a la enseñanza y creó una escuela de interpretación junto con su maestra, Stella Adler. También escribió un libro titulado 'Seven Steps to an Acting Craft'. (Con información de Europa Press)

55 años de "Star Trek"

Un clásico de la ciencia-ficción, referencia de la cultura geek y pionera de la diversidad y la inclusión en la pantalla. Todo eso es 'Star Trek', la imprescindible saga interestelar cuyo mensaje utópico y de esperanza en el progreso cumple este jueves cincuenta años.

Con el episodio "The Man Trap", el universo de 'Star Trek', ideado por Gene Roddenberry, llegó por primera vez a la televisión el 8 de septiembre de 1966, aunque por ese capítulo era imposible pronosticar que se convertiría en todo un fenómeno de masas.

“Bitácora del capitán. Fecha estelar, 1513.1. Nuestra posición, orbitando el planeta M-113”. Esas fueron las primeras frases que, sobre un fondo con la nave Enterprise surcando el espacio, se escucharon en la entrega inicial de la serie 'Star Trek', que sirvió para presentar a personajes ahora tan reconocidos como el capitán Kirk (William Shatner) o Spock (Leonard Nimoy).

