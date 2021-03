Stephanie Valenzuela confía en la justicia mexicana al denunciar a Eleazar Gómez: "Debe hacerse responsable". | Fuente: Composición

La modelo peruana Stephanie Valenzuela se refirió nuevamente sobre la denuncia que puso a Eleazar Gómez por agredirla física y psicológicamente. La también cantante confesó que no llegó a ningún acuerdo con el actor mexicano tal y como especularon algunos medios internacionales por lo que pidió respeto.

Por otro lado, agregó que confía en la justicia del país azteca y espera que actúen conforme a la ley: “No depende de lo que a mí me gustaría, yo ya cumplí con denunciar y mostrar que no pasa nada y así más mujeres puedan atreverse a hacerlo. Ya el resto depende de la ley”, explicó.

A pesar de haber sufrido con Eleazar Gómez, Stephanie Valenzuela comentó que no le guarda rencor, solo espera que se haga responsable de sus actos: “Debe hacerse responsable de lo que pasó, a veces creo que es bueno hablar las cosas y pedir disculpas. Es muy cobarde quedarse callado, pero yo lo perdonaría de corazón”, dijo la cantante.

Finalmente, la también modelo peruana pidió tomar conciencia al público y que no “juzguen a las víctimas y no juzguen a las mujeres si no hablan o así, hay que más bien ayudarlas y prevenir (la violencia de género)”.

"EL PERDÓN"

Tanto en la vida real como en su canción, Stephanie Valenzuela se mantiene firme al no otorgar "El perdón" y lejos de mostrar un tema de despecho en el que una mujer la está pasando mal, muestra su fortaleza.

"Quiero mostrar a una mujer fuerte, que sigue adelante y que está bien y que otras mujeres pueden estar igual, que depende de nosotras el seguir con nuestra vida", mencionó Valenzuela y confesó que ha recibido apoyo por redes sociales de muchas mujeres y que su situación ha hecho que muchas otras denuncien a sus agresores.

"(Muchas chicas) Me escriben desde la comisaría diciéndome 'Tefi estoy aquí ya lo voy a hacer (denunciar)' y tener este tipo de mensajes es lo verdaderamente importante para mí", explicó la cantante.

El sencillo ha sido acompañado de un video "travieso y con toque de comedia", en el que se observa a Stephanie Valenzuela pasándola bien con sus amigas y así se venga del hombre que le rompió el corazón.

