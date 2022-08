En la serie cómica 'The Office', el actor Steve Carell interpretó a Michael Scott durante siete temporadas. | Fuente: EFE

Steve Carell, conocido por su participación en películas y series como "The Office" y "Virgen a los 40", cumple 60 años. Aunque muchos lo relacionan con el género de la comedia, el actor estadounidense ha demostrado que su talento también trasciende en el apartado dramático; sus trabajos en producciones como "Foxcatcher", "Beautiful Boy", o la serie "The Morning Show" son muestras de ello.

Carell nació el 16 de agosto de 1962 en Massachusetts, Estados Unidos. Es el menor de los cuatro hijos que tuvo el matrimonio formado por Harriet, enfermera psiquiátrica, y Edwin, ingeniero electrónico y empresario. En la secundaria, Steve practicaba deportes y le gustaba hacer teatro.

En una entrevista concecida a Esquire en 2018, Steve Carell aseguró que no creció obsesionado con hacer reír al público, ni era particularmente fan del género, aunque sí le encantaba escuchar discos de comedia.

"Especialmente George Carlin y Steve Martin. Escuchaba esas rutinas una y otra vez. Creo que no fui consciente en ese momento que estaba estudiando. Intentaba entender qué los hacía graciosos, por qué lo disfrutaba tanto, qué hacían con el lenguaje, qué hacían con la distracción", comentó.

La historia de Steve Carell en "The Office"

Basada en la serie británica homónima de culto que creó Ricky Gervais, "The Office" narraba el día a día de una empresa papelera en Scranton (Pensilvania, EE.UU.) utilizando un estilo de falso documental. Steve Carell dio vida a Michael Scott, autodenominado como "El mejor jefe del mundo", que quiere ser reconocido por sus empleados por su "buen humor"; sin embargo, sus buenas intenciones a veces terminan en momentos embarazosos e incómodos.

En el mejor momento de "The Office", Carell decide marcharse, lo que resultó en un duro golpe para los fans de la serie. El actor era el alma de la comedia y, tras su partida en la temporada 7, la ficción solo se prolongó dos temporadas más. Sin embargo, poco después se supo que su salida no fue voluntaria.

Gracias al libro de Andy Greene, "The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s", se reveló que el motivo por el que Carell abandonó la serie, estuvo más relacionado con la actitud ambivalente de la cadena NBC que con el deseo del protagonista. El canal no le propuso una ampliación de contrato, ni renegociarlo, y nadie le preguntó si quería marcharse o si se sentía cómodo. Es así que decidió abandonar el show.

Los mejores momentos de Steve Carell en 'The Office'

Toby vuelve

La reacción de Michael Scott al enterarse de que Toby regresó de Costa Rica luego de unas merecidas vacaciones. La escena se ha convertido en uno de los mejores gifs de la historia.



Los Dundies



Cada año, Michael organiza un evento de premiación para sus trabajadores llamado "The Dundies", una suerte de "The Oscars" en el que entrega estatuillas reconociendo categorías graciosas. Sin embargo, lo que debería ser una celebración de emoción y glamour, se convirte en un episodio de momentos hilarantes.

Cuando hacen 'parkour'

Hace unos cuantos años el 'parkour' estaba de moda: no era raro encontrarse en las redes sociales con videos de personas saltando de aquí para allá, trepando paredes y corriendo desaforados. Michael Scott no podía quedarse fuera de la tendencia, muy a su estilo, por supuesto.



Cuando se convierte en 'Prison Mike'

Un empleado nuevo (proveniente de una sucursal de la empresa disuelta en Stamford) es un expresidiario. La oficina, por supuesto, se escandaliza por completo. Michael, sin embargo, intenta restarle importancia al tema porque le parece "racista", ya que Martin Nash (interpretado por Wayne Wilderson) es afroamericano. A tal punto, que intenta "parodiar" la vida en prisión interpretando a un preso llamado Mike.

La madre de Pam

Michael Scott comienza un romance con la madre de Pam y decide contárselo. Jim fue testigo del incómodo momento y no sabía ni dónde meterse ante la reacción de Pam y la frialdad de su jefe.

El simulacro de incendio

Tal vez una de las mejores 'intros' de una comedia de televisión de todos los tiempos. Dwight (Rainn Wilson) es el encargado de la seguridad de la oficina y como tal, debe asegurarse que sus compañeros aprendan correctamente los procedimientos a seguir en caso de emergencia. La reacción de Michael y de sus empleados es memorable.

Adiós, Michael

La partida de Michael Scott es el momento más triste, nostálgico y gracioso que se deja ver en un episodio. El momento cumbre sucede en medio de un diálogo conmovedor entre Jim y Michael.

La reaparición de Michael

"The Office" tuvo una merecida despedida. La cadena NBC consiguió que, para su capítulo final, Steve Carell vuelva como Michael Scott. El actor hace de padrino en la boda de Dwight (Rainn Wilson), que en este episodio se casa con Angela (Angela Kinsey).





