¿Wendy Guevara tomará acciones legales tras la filtración de video íntimo? Esto es lo que se sabe

La conductora digital de La casa de los famosos: México habló sobre lo ocurrido y advirtió posibles demandas tras la difusión del polémico video con contenido íntimo.

“Me siento más tranquila”, dijo Wendy Guevara días después de que se desatara la polémica por la filtración de un video íntimo suyo. Aunque fue cautelosa al hablar del tema, la influencer y conductora de La casa de los famosos: México ofreció detalles sobre lo ocurrido y expresó su arrepentimiento.

Wendy había explicado previamente que su celular fue robado y que, luego, el video fue publicado sin su autorización en su propia cuenta de Instagram. Aunque el contenido fue eliminado casi de inmediato, varias personas lograron verlo y capturar imágenes, lo que generó una amplia difusión.

Wendy Guevara rompe el silencio tras la filtración

“Lo que me duele y me saca más de onda es que sea con terceras personas, como por ejemplo el chavo que salió en el video”, comentó Wendy en el pódcast Cómplices del desmadre, que conduce junto a Nicola Porcella. “Me da mucha pena. Creo que tiene novia, familia”, añadió.

Durante esa misma conversación, en la que también participó Apio Quijano, integrante del grupo Kabah, Wendy, de 31 años, reveló que estaba “muy tomada” cuando grabó el video, y aclaró que las imágenes son antiguas: “Tiene mucho tiempo, es de hace años”.

Más adelante, reflexionó: “No me importa, me vale, porque mi familia sabe cómo soy. A mí lo que me daña y me hace sentir mal es por el chavo... Lo único que puedo decir es que hay gente muy mala, como la que me robó el celular. Se me hace muy mal plan de esas personas”.

Wendy Guevara regresó a 'La casa de los famosos: México', esta vez como presentadora digital junto al actor Ricardo Margaleff.Fuente: Instagram: @soywendyguevaraoficial

¿Wendy Guevara tomará acciones legales?

“No tienen miedo, parece que no tienen familia o hijos”, dijo Wendy, en alusión a quienes continúan compartiendo el contenido. Sin embargo, recordó: “No soy la primera ni la última”, y advirtió que difundir este tipo de material sin consentimiento es un delito penado por la ley.

En esa línea, Wendy reaccionó a una cuenta en redes sociales que publicó el nombre de la persona que aparecería con ella en el video íntimo. “No puedes difundir ese material. Estamos en demandas. Y te voy a reportar a la policía cibernética. Por la Ley Olimpia”, escribió.

La Ley Olimpia, vigente en México, sanciona la violencia digital, incluyendo la difusión de imágenes o videos íntimos sin consentimiento. Wendy dejó entrever que podría proceder legalmente contra quienes continúen compartiendo el material o revelen datos personales involucrados en el caso.

