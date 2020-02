La hija del director señaló que esta es una manera de celebrar su cuerpo. | Fuente: Captura | Instagram

Mikaela George Spielberg, hija adoptiva del cineasta Steven Spielberg, expresó que se dedicará a ser actriz porno. La joven, de 23 años y que ha vivido casi todo este tiempo en el anonimato, apuntó además que ella cuenta con el apoyo de sus padres.

En entrevista con el medio The Sun, la joven se autodenomina como un “animal sexual” y que entrar al mundo del cine para adultos, la ayuda a amar su cuerpo. “Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía a mi alma”, expresó.

Mikaela apuntó que este último fin de semana, la joven se comunicó con sus padres el cineasta Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw. Según ella, ambos se han sentido "intrigados, pero no enfadados" por su decisión. Ella se sentía algo nerviosa a la hora de contárselo, pero no le agarró por sorpresa el apoyo: "Para ellos, la prioridad siempre ha sido mi seguridad".

Ella apuntó además que su nombre artístico será Sugar Star y que su pareja será quien la ayude a subir sus videos. “Estoy esperando hacer algo de erótica para que los videos y fotos sean solo enviados para clientes privados”, señaló. Vandal Princess, también identificada en su cuenta de Instagram, ya ha subido un par de videos en páginas pornográficas.

La joven apuntó que de esta manera busca forjarse una carrera económicamente independiente a la de sus padres. “Ahí podré empezar a decirle a la gente que no pasa nada por usar mi cuerpo en un modo en el que yo me sienta cómoda para mantenerme", afirma, asegurando que esta es "una elección positiva, empoderante".