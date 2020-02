“Querida, encogí a los niños” | Fuente: Disney

La nueva cinta de 1989, "Honey, I Shrunk the Kids" (“Querida, encogí a los niños”), tendrá una nueva versión gracias a Disney, pero además la plataforma ha logrado que el actor Rick Moranis, protagonista de la película original, tenga nuevamente el mismo papel.

Según informó el medio especializado Deadline, el director del filme original de "Querida, encogí a los niños", Joe Johnston, tomará las riendas de esta película en la que ya estaba confirmada la participación de Josh Gad.

Cabe recordar que la cinta “Querida, encogí a los niños” tuvo dos secuelas, también con Rick Moranis como protagonista: "Querida, agrandé al niño" (1992) y "Querida, nos hemos encogido" (1997).





Sin embargo, Joe Johnston no participó en ninguna de estas dos continuaciones, pero ahora estaría dispuesto a volver al disparatado mundo de esta comedia para todos los públicos que supuso su debut en la dirección.

Johnston es un realizador especializado en el cine de entretenimiento y su filmografía incluye películas como "Jumanji" (1995), "Jurassic Park III" (2001) o "Captain America: The First Avenger" (2011).

Su última película estrenada hasta la fecha fue "The Nutcracker and the Four Realms" (2018), también para Disney y que contaba en su elenco con Keira Knightley, Morgan Freeman y Helen Mirren.

La nueva película de “Querida, encogí a los niños” colocaría a Gad como el hijo ya adulto de Moranis, el científico de la película original, quien, siguiendo las torpezas de su padre, también encogería a sus niños.

Moranis fue un actor cómico muy popular en los años 80 y 90, con cintas tan recordadas como "Los cazafantasmas" (1984), "S.O.S. Hay un loco suelto en el espacio" (1987) o "Los Picapiedra" (1994).

El intérprete canadiense decidió dejar de lado su carrera profesional cuando su esposa, Ann Belsky, falleció en 1997 a los 34 años debido a un cáncer, lo que llevó a Moranis a enfocar completamente su vida en cuidar y educar a sus dos hijos.

“Querida, encogí a los niños” contaba las divertidas aventuras de un científico (Rick Moranis) que, por error, convierte a sus dos hijos y a otros dos niños del vecindario en seres diminutos, logrando un gran éxito en la época, pues recaudó 222,7 millones de dólares en todo el mundo.

Con información de EFE.