Noah Schnapp pisó el suelo peruano el año pasado, como celebridad invitada al Comic Convention Latin America 2022. | Fuente: Instagram / Noah Schnapp

El actor estadounidense Noah Schnapp reveló ser homosexual a través de un videoclip que publicó este jueves en su cuenta oficial de TikTok. En un texto adjunto, la estrella de la serie 'Stranger Things' escribió: "Cuando finalmente les dije a mis amigos y familiares que era gay, después de haber estado asustado en el armario durante 18 años, todo lo que dijeron fue: 'lo sabemos'".

Además, en la leyenda del video, Schnapp indicó: "Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba". Una alusión a Will Byers, el personaje que interpreta en la producción de Netflix desde los 12 años y que en la última temporada atraviesa por una etapa difícil de su vida al no poder confesar que está enamorado de su mejor amigo, Mike Wheeler.

Fue el mismo Noah Schnapp quien confirmó que Byers es gay en una entrevista con Vanity Fair, en julio de 2022. En aquel entonces, el joven intérprete que alcanzó fama mundial gracias a 'Stranger Things' afirmó: "Está bastante claro en esta temporada que Will tiene sentimientos por Mike. Han estado mostrando esto intencionadamente en las últimas temporadas".

Además de la serie del gigante del streaming, que ya se encuentra preparando su última temporada, Schnapp también ha participado producciones cinematográficas, como 'Bridge of Spies', 'Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, la película', 'The Circle', 'Abe', 'El Halloween de Hubie' y más.

Noah Schnapp confesó cuál es su orientación sexual a través de un video en TikTok. | Fuente: TikTok / Noah Schnapp

Noah Schnapp y su paso por Perú.

Durante su llegada a Perú, para participar en la Comic Convention Latin America 2022, en julio del año pasado, no le faltaron al actor Noah Schnapp fans que lo recibieran el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y luego se unieran en las afueras del hotel donde se hospedó.

Con carteles y gritos, sus seguidores y seguidoras ovacionaron al intérprete de 'Stranger Things' luego de descubrir dónde se alojaba. Sorprendido, el actor de 18 años compartió un videoclip sobre el momento junto a una pregunta: "Chicos, ¿cómo hacen para siempre averiguar el lugar en el que estoy?".

Un día atrás, Noah Schnapp había arribado a nuestro país y visitado el desierto de Ica, donde se tomó fotografías junto a su madre en la Huacachina. "Mamá y yo: surfeando dunas", escribió en la leyenda de su publicación de Instagram, que no tardó en llenarse de comentarios y reacciones.

La estrella de 'Stranger Things' siguió festejando nuestra peruanidad en el evento por el que visitó nuestro país. Sobre el escenario, hizo muchos números para complacer a sus fans: desde improvisar unos pasos de baile de festejo al ritmo de 'Vamo Pepe Vásquez' hasta beber una Inka Cola mientras el público le cantaba 'El Noa Noa' de Juan Gabriel.





