El último proyecto en el que acaba de participar la actriz Sadie Sink fue "The Whale", donde compartió roles con Brendan Fraser. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Frazer Harrison

El recuerdo del primer beso de la actriz Sadie Sink puede verse en televisión. Precisamente, en "Stranger Things", donde en la tercera temporada debió protagonizar una escena romántica con su compañero de reparto Caleb McLaughlin, quien en la serie de Netflix interpreta a su enamorado.

"Fue con Caleb McLaughlin, quien interpreta a Lucas", admitió la intérprete de 20 años en una reciente entrevista con la revista W Magazine. "Estábamos filmando. ¡Puedes verlo en Netflix!", acotó, para después detallar cómo vivió aquel episodio personal que transcurrió cuando ella tenía 16 años.

"Ambos estábamos incómodos, pero también fue divertido porque todos nuestros amigos estaban allí y todos estos extras, luces y música. Fue angustioso en ese momento, pero ahora miro hacia atrás y puedo reírme de eso", afirmó Sadie Sink, quien en "Stranger Things" da vida a la rebelde Max Mayfield.

Actualmente, la quinta temporada de la producción creada por los hermanos Duffer, que además será la última de todas, ya se encuentra en proceso de grabación. Sin embargo, todavía no tiene fecha de estreno. En la cuarta entrega, se adelantó en el capítulo final que el condado de Hawkins todavía deberá enfrentar a las fuerzas malignas que habitan del otro lado de su realidad.

Sadie Sink y Caleb McLaughlin dan vida a una de las parejas más entrañables en 'Stranger Things'. | Fuente: Netflix

"Stranger Things", temporada 5: Así se llama su primer episodio

En noviembre de 2022, Netflix celebró el evento ‘Stranger Things Day’ donde mostraron proyecciones y anuncios sobre la nueva temporada de la serie, así como el lanzamiento del juego en realidad virtual inspirado en la producción.

Si bien era pronto para que mostraran novedades sobre el final de temporada, los creadores decidieron aprovechar la euforia de los fanáticos para revelar el nombre del primer episodio de la temporada 5.

El capítulo 1 de la última entrega de ‘Stranger Things’ se llamará ‘The Crawl’. Seguro para algunos no tiene mucho sentido; sin embargo, algunos seguidores lo han relacionado con el personaje de Eddie Munson. A pesar de que su destino fue trágico, Eddie tuvo una buena recepción entre el público, por lo que los showrunners podrían rescatarlo de alguna manera.

Además, se dieron cuenta sobre la canción de Metallica que tocó el personaje en la final: "Come crawling faster (faster) / Obey your master (Master) / Your life burns faster (faster)". ¿Tiene que ver con el título del primer episodio de la temporada 5?

De momento, se sabe que volverán a la despedida de "Stranger Things" los personajes interpretados por Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Winona Ryder, Joe Keery, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, David Harbour, entre otros.



