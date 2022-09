Taylor Alison Swift es una cantautora, productora, actriz, directora, diseñadora, empresaria estadounidense y modelo. | Fuente: Instagram

¿Taylor Swift estará en el medio tiempo del Super Bowl 2023? Este rumor ha surgido en redes sociales luego de la NFL apuntara a que la cantante estadounidense se presentaría en el estado de Arizona.

Después de que Pepsi dejara de ser patrocinador del evento y en su lugar ingresara Apple Music, se tejió la posibilidad de que la intérprete de ‘All To Well’ ofrecería un concierto en la mencionada ciudad.

¿Por qué? Una de las pistas por la que Taylor Swift estaría en el Super Bowl 2023 es que la NFL publicó un video a la medianoche anunciando el evento para el próximo año, tiempo del Este en Estados Unidos. Este horario es usado comúnmente por la artista ya que así fue como anunció sus dos últimos álbumes.

Además, en octubre de este año, Swift presentará su siguiente disco ‘Midnights’ que en español es ‘Medianoche’, palabra que ha sido recurrente en sus últimos éxitos. Hasta el momento ni la organización ni la cantante han confirmado su presentación, pero los fanáticos están cada vez más seguros de que hará un show.

'Midnights', el nuevo álbum de Taylor Swift

Durante la gala 2022 de los MTV Video Music Awards (VMA) que se realizó en agosto de este año, la cantante estadounidense Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo disco a fines de octubre en el que compartirá un concepto de 13 historias sin dormir a lo largo de su vida.

Swift, que acudió con un elegante minivestido de cadenas de pedrería plateada del diseñador Oscar de la Renta, anunció una nueva producción que será lanzada el próximo 21 de octubre que se titulará "Midnights", en el que contará trece historias de noches sin dormir a lo largo de su vida.

La estadounidense, en su discurso, alabó el trabajo de las mujeres detrás de las cámaras y destacó que este año, por primera vez habían, sido nominadas cuatro directoras de videoclips. Como se recuerda, la cantante estadounidense se impuso en los Video Music Awards (VMA), los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV, en los que su canción "All Too Well" recibió el codiciado premio a 'Mejor vídeoclip del año' así como las distinciones a mejor vídeo en formato largo y mejor dirección.

En el cortometraje de “All Too Well” vemos a Sadie Sink (Taylor) y Dylan O'Brien (Jake) iniciar una relación de ensueño, aunque la diferencia de edad provocará una situación tormentosa. A sus 20 años, Taylor Swift inició una relación con Jake Gyllenhaal, de 29 en ese entonces, una evidente característica que se refleja en el nuevo trabajo dirigido por la intérprete.

