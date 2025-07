"Es el héroe original": James Gunn explica por qué Superman es el punto de partida del nuevo Universo DC

Con David Corenswet como el nuevo Hombre de Acero, James Gunn reinicia el Universo DC con una película que celebra la esperanza, la bondad y... el sentimentalismo, según el director.

Este jueves, Superman, la nueva película de James Gunn, llega a los cines de Latinoamérica y con ella comienza oficialmente una nueva etapa para el Universo DC. Desde su anuncio, el proyecto generó entusiasmo entre los fanáticos de los cómics, pero también dejó una gran pregunta: ¿por qué iniciar esta era con el Hombre de Acero?

"Ya había comenzado a escribir esta película antes de que me contrataran en DC. Así que, cuando llegué, el cambio fue que íbamos a rodar Peacemaker primero y luego trabajaría en Superman", contó el director durante una conferencia de prensa internacional en Río de Janeiro, en la que RPP estuvo presente.

Esta nueva versión del superhéroe está protagonizada por David Corenswet, acompañado por Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor. El elenco se completa con Nathan Fillion (Guy Gardner), Edi Gathegi (Michael Holt), Anthony Carrigan (Metamorpho) e Isabela Merced (Hawkgirl).

"Sabía que necesitábamos algo que funcionara como piedra angular del nuevo Universo DC. Y, bueno, Superman es el superhéroe original", explicó. "Pensé que él sería el personaje perfecto para convertirse en el centro del Universo DC. Y luego conocí a este elenco, que fue simplemente perfecto".

Una nueva era para el Universo DC

"Me tomó bastante tiempo jugar con diferentes ideas hasta que encontré el ritmo de lo que este Superman podía ser", comentó Gunn. "Que fuera interesante, que no fuera solo una repetición de lo ya visto, pero que también fuera fiel al personaje y a su historia".

Continuó diciendo: "Creo que ese fue realmente el equilibrio: encontrar la novedad, aquello que me entusiasmaba a mí —y ojalá también al público—, y al mismo tiempo ser fiel a quién es Superman, a sus valores y a su bondad innata".

¿Qué espera James Gunn con Superman?

"Quiero crear algo que la gente disfrute", comentó Gunn. "Hay algo casi triste en Superman, en su concepto. Porque todos desearíamos que existiera alguien como él. Vivimos en un mundo increíblemente caótico, lleno de problemas, y daríamos lo que fuera por tener a alguien así: alguien en quien confiar, que sea noble, honesto, hermoso, que venga a salvarnos y tratarnos bien", agregó.

Luego remató: "Yo esperaría que el público encuentre esa pequeña parte de sí mismos que es eso, que somos Superman. Cada uno de nosotros lleva adentro una pequeña parte de Superman, y espero que esta película ayude a sacarla a la luz".

Para cerrar, Gunn afirmó: "Creo que está bien ser sentimental, y estoy cansado de que no esté bien visto ser así". Y concluyó: "Creo que la gente debería ser amable. Que deberíamos tratarnos bien unos a otros. De hecho, creo que esa es la parte más rebelde de la película. ¿Por qué estamos todo el tiempo protegiéndonos, fingiendo que no podemos mostrar lo que sentimos? ¿Por qué no simplemente ser lo que somos? Y si eso significa ser sentimentales, pues lo somos. La película es eso, sin disculpas".

