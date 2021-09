Susana Giménez reaparece en televisión tras superar la COVID-19: "Me dio miedo morirme". | Fuente: Instagram

La exvedette Susana Giménez reapareció en televisión para dar su testimonio después de ser internada en Uruguay por dar positivo a COVID-19. En comunicación con Telefé y gracias a la tecnología de realidad aumentada, se dio la ilusión de que la conductora de tv estaba presente en el set.

“No tenía ganas de morirme en ese momento. Además, me aterrorizaba que me pudiera entubar, pedí que si tenían que hacerlo me dejaran ir porque no iba aguantarlo. Fue lo que le pasó a mi maquillador y no lo aguantó. Te agarra terror porque estás solo en un cuarto. Yo lloraba por todo”, comentó.

Asimismo, Susana Giménez recordó que la llamó su nieta mientras estaba en terapia intensiva y comenzó a llorar ya que se sentía muy mal y se preguntaba por qué contrajo la COVID-19.

“No podía hacer nada, ni rezar y eso que yo rezo todas las noches antes de dormir, pero ahí no rezaba, y no es que estaba enojada con Dios, pero me preguntaba por qué”, contó.

Las lecciones que aprendió Susana Giménez

Después de recuperarse de la COVID-19, Susana Giménez se mostró agradecida con los médicos que la atendieron y envió un mensaje a la población para que no bajen la guardia. Por otro lado, reveló que aprendió una lección en todo este tiempo.

“Aprendí que hay cosas muchos más importantes, que la salud es lo primero en el mundo, sentirte con ganas, fuerte”, dijo. Ya cuando le dieron de alta, se sintió más recuperada:

“Fue increíble cuando me dieron el alta. Soy una mujer muy sana, aunque tuve mis cosas: me rompí la cadera en una clase de gimnasia, tuve cálculos, el apéndice... pero son pavadas. Después del alta no salí más de casa”, sostuvo.

